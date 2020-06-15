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رئيس مجلس النواب: القائمة المغلقة المطلقة تفرز عناصر برلمانية جيدة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:59 م
رئيس مجلس النواب: القائمة المغلقة المطلقة تفرز عناصر برلمانية جيدة مجلس النواب- ارشيفية
كتبت - نورا فخرى

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القائمة المغلقة المطلقة تفرز عناصر برلمانية جيدة، مشيرًا إلى أنها نفس النظام الذى انتخب على أساسه نواب القائمة بمجلس النواب الحالى، وكان اختيارهم أكثر من جيد.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

 

وكان النائب سلامة الجوهرى بأن التطبيق أظهر بأن القائمة المطلقة المغلقة هى الأفضل، أما النسبية فيتصارع فيها المترشحون على الترتيب فالأقوى ماديا هو من يدخلها، مطالبًا رئيس ائتلاف الاغلبية بطمأنة الرأى العام للقائمة المغلقة المطلقة.

 

ليعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، بتأكيده أن لفظ مطلقة معنيه بمعيار الفوز وذلك لتكون بواقع ( 50% + 1)، اما المغلقة فتعنى أنها تفوز بالكامل، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة المطلقة يمثل فيها مجموعه من الاحزاب والشخصيات التى تحظى بثقه الجماهير، وهى ليست مقصورة على الدائرة الضيقة انما جمهورية مصر بالكامل، ويكون فيها حالة توافق ويؤخذ فى الاعتبار تمثيل القوى المختلفة.


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