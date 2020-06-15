اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:50 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره التونسى

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:14 م
رئيس الوزراء الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره التونسى رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ
أ ش أ

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تسلم رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل الشيخ سيديا، اليوم /الاثنين/، رسالة من رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ.

وقال السفير التونسي في نواكشوط عبد القادر الساحلي - في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس الوزراء الموريتاني - إنه سلم لرئيس الوزراء رسالة أخوية من رئيس الوزراء التونسي.
وأضاف أنه بحث مع رئيس الوزراء الموريتاتي، قضايا التعاون المشترك القائم بين البلدين وإشكاليات تطويره، وقضية فيروس كورونا والسبل الكفيلة بالتصدي له، بالإضافة إلى موضوع الطلبة الموريتانيين الذين عادوا إلى تونس لإجراء امتحاناتهم في ظروف جيدة .


تونس

موريتانيا

إلياس الفخاخ

إسماعيل الشيخ سيديا

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