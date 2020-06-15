اليوم السابع
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خبراء يحذرون من وباء جديد.. مصدره عظام الأسود

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:20 ص
خبراء يحذرون من وباء جديد.. مصدره عظام الأسود عظام الأسود
كتب وكالات

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حذر خبراء فى الحياة البرية من أن تجارة عظام الأسود المستخدمة فى صناعة أدوية الطب التقليدى الصينى أو المجوهرات، يمكن أن تؤدى إلى تفشى وباء جديد يهدد العالم، بحسب صحيفة "الرؤية" .

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عظام الأسود

 

وكشف كتاب جديد بعنوان «لعبة غير عادلة» للسياسى البريطانى اللورد آشكروفت، عن ممارسة التجارة غير المشروعة فى عظام الأسود بمئات المزارع فى جنوب أفريقيا، حيث يتم تربية الأسود وقتلها للاستفادة من هياكلها العظمية.

 

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن تجارة عظام الأسود تدر ملايين الدولارات لتغذية الطلب المتزايد على أدوية الطب التقليدى فى الصين وجنوب شرق آسيا، وأن بعض الأسود تتعرض للسلخ وهى حية لما ينتج عنه من لون وردى مربح على العظام.

 

 

وكشف الكتاب إن تربية الأسود لغرض تجارة عظامها تحدث فى ظروف صحية سيئة، يمكن أن تنتشر فيها الأمراض القاتلة والمعدية مثل السل والتسمم الغذائي، وهو ما يمكن أن ينتقل لاحقاً لمستخدمى هذه العظام.

 

 

وقال الدكتور بيتر كالدويل، الطبيب البيطرى وخبير الحياة البرية فى مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا إن عدوى التسمم الغذائى التى تصيب الجهاز العصبي، يمكن أن تنتقل من الإنسان إلى الحيوان عن طريق العظام أو الجلود المصابة.

 


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عظام الأسود

الصين

أدوية الطب التقليدى الصينى

المجوهرات

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