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حقوق المستهلك الروسية تعلن تنفيذ أكثر من 15 مليون فحص لفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:08 م
حقوق المستهلك الروسية تعلن تنفيذ أكثر من 15 مليون فحص لفيروس كورونا كورونا فى روسيا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك فى روسيا، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 15,1 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 منذ بدء تفشى الوباء، وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن 280 ألف فحص تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف البيان أن 316 ألف شخص فى روسيا لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
 
وكان مركز إدارة أزمة فيروس كورونا فى روسيا، قد أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالى الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.
 
وقال، إن 143 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 7091. 
 
وكان قد أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، أمس الأحد، عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس فى العاصمة ليرتفع الإجمالى فى موسكو إلى 3334. 
 
وفيما أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، صباح اليوم، عن تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 
 

روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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