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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:52 م
حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
وفي رقم قياسي يومي جديد، سجلت الهند 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية الماضية، بعد عمليات فحص طالت 115519 شخصا في عموم البلاد، وفيما أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الاثنين، أن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا قد انتهت بالفعل في فرنسا، لكن لا يزال يتعين توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.
 
وأعلنت وزارة الصحة فى لبنان، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1464، وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 36431، واظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن طفرة معينة في فيروس كورونا المستجد يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا.

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