اليوم السابع
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حبس شخص لاتهامه بالتعدى على شقيقين بسلاح أبيض فى السيدة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:52 ص
حبس شخص لاتهامه بالتعدى على شقيقين بسلاح أبيض فى السيدة مشاجرة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس شخص ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع 3 اخرين بالاعتداء على شقيقين بالأسلحة البيضاء بسبب تربية الخراف، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واعداد تقرير عن ذلك.

كما طالبت رجال المباحث بسرعة ضبط واحضار المتهمين الاخرين المشتركين فى الواقعة. كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.


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