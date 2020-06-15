جو بايدن: أمريكا عايزة رئيس يداويها ويوحدها مش يولعها بالكراهية والخلافات

كتب محمد سعودي

لا يتوقف جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل عن مهاجمة الرئيس دونالد ترامب خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أتهم ترامب بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر منذ قليل: "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".

We need a president who heals — not one who fans the flames of hate.



We need a president who unites — not one who sows further discord for political gain.



We need a president who leads the way with a steady hand — not one who incites violence with his erratic tweets. — Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2020

وأكد جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أعظم التحديات في تاريخها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا للعمل من أجل الشعب الأمريكي.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :"نحن نواجه بعضًا من أعظم التحديات في تاريخ أمتنا - ومن الواضح أن دونالد ترامب ليس جاهزًا للعمل... نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية الآن".

من ناحية أخرى، شدد المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ضرورة إتاحة معدات الوقاية الشخصية الفعالة لكل عامل يتم استدعاؤه للعمل، وضمان إمكانية وصوله لاختبارات كوفيد 19.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "علينا أن نتأكد من أن كل عامل تم استدعاؤه فى العمل يمكنه الوصول إلى اختبار كوفيد 19 المنتظم والموثوق ومعدات الوقاية الشخصية الفعالة".

وفى سياق آخر، طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية، متابعيه بالتوقيع على عريضة تطالب فيس بوك، بتغيير سياساته، قائلا: "عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر".

وقال بايدن فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يا رفاق، رأينا فى عام 2016 ما يمكن أن يحدث عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر، لا يمكننا ببساطة السماح بحدوث ذلك مرة أخرى في عام 2020، حتى الآن، فشل فيس بوك فى سن أى إصلاحات حقيقية لوقف انتشار التضليل على منصته.. الوقت ينفد".

وتابع: "نصدر اليوم رسالة مفتوحة تطالب الشركة بتغيير سياساتها، مع أقل من 150 يومًا حتى يوم الانتخابات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر، يجب علينا إصلاح Facebook لحماية ديمقراطيتنا وضمان انتخابات نزيهة، إذا وافقت ، قم بالتوقيع على الرسالة المفتوحة اليوم للمطالبة بأن يتخذ فيس بوك إجراءً".