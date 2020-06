جو بايدن: أمريكا عايزة رئيس يداويها ويوحدها مش يولعها بالكراهية والخلافات

لا يتوقف جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل عن مهاجمة الرئيس دونالد ترامب خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أتهم ترامب بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر منذ قليل: "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".

We need a president who heals — not one who fans the flames of hate.



We need a president who unites — not one who sows further discord for political gain.



We need a president who leads the way with a steady hand — not one who incites violence with his erratic tweets.