جمعية إيطالية: انهيار تدفق السياح يهدد بخسارة 8 مليارات يورو

كتبت فاطمة شوقى

قالت الجمعية الإيطالية فلييرا إيتالياالمعنية بالانتاج والتوريد، إن انهيار تدفقات السياحة الأجنبية نحو البلاد يهدد قطاع الإستهلاك الغذائي بخسارة 8 مليارات يورو.

وقال المدير التنفيذي للجمعية ،لويجي سكورداماليا، إن "السياحة الخارجية نحو إيطاليا ستنخفض عام 2020 بنسبة 49٪ وفقًا للوكالة الوطنية للسياحة (ENIT)، التي أعلنت عن قدوم موسم صيفي متعثر، حيث "واحد من أصل كل سائحين أجنبيين، لن تطأ قدماه أرض بلادنا".

وذكر سكورداماليا أن "حقيقة مقلقة تؤدي إلى تأثير دومينو خطير، فقطاع الأغذية الزراعية بأكمله مهدد بخسائر تقترب من 8 مليارات، مبينا أن "السياحة في الواقع، تمثل حوالي حصة 30 مليار يورو من أصل 250 من إجمالي حجم الاستهلاك الغذائي، وحوالي نصف هذه تعتمد على السياحة الأجنبية"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

واستدرك مدير "فلييرا إيتاليا"، "لكننا لم نفقد كل شيء، فالأرقام تخبرنا بأن إيطاليا ما تزال قادرة على الجذب، ومرة أخرى وفقًا لـ(ENIT)، يتأمل 300 ألف شخص اليوم بعطلة محتملة في بلدنا الجميل".

وأوضح سكورداماليا أن "هذا الاهتمام بإيطاليا ومنتجاتها، مَيل أكدته صادرات الأغذية الزراعية بشكل جلي، والتي "سجلت قبل جائحة كوفيد 19، زيادة بنسبة 8٪، أي بـ3 % عن المعطيات نهاية عام 2019".

وأضاف سكورداماليا أن "خطة التصدير المنسقة من قبل وزارة الخارجية، والتي تشارك فيها جمعيتنا، تعد أمراً أساسيا بالنسبة لنا".

واختتم بالقول "لكن يمكن لخطة وطنية كبرى لتشجيع السياحة الوطنية تجاه المواقع ومراكز التميز الإيطالي أن تقدم إسهاما كبيراً أيضاً".

وحذر بحث أجرته الذراع السياحية للأمم المتحدة من مغبة فقدان حوالي 120 مليون وظيفة في قطاع السياحة، بسبب الفيروس.

وانتشرت العديد من التحذيرات حول فقدان حوالي 1.2 تريليون دولار من عائدات السياحة بسبب الوباء، وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن قطاعات التجارة والسياحة والضيافة قد عانت بسبب قيود الإغلاق.