اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:50 م
خالد صلاح
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جمعية إيطالية: انهيار تدفق السياح الأجانب يهدد بخسارة 8 مليارات يورو

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:47 م
جمعية إيطالية: انهيار تدفق السياح الأجانب يهدد بخسارة 8 مليارات يورو قطاع السياحة تأثر بشدة فى إيطاليا بسبب كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت جمعية إيطالية إن انهيار تدفقات السياحة الأجنبية نحو البلاد يهدد قطاع الإستهلاك الغذائي بخسارة 8 مليارات يورو.
وقال المدير التنفيذي لجمعية (فلييرا إيتاليا) المعنية بالإنتاج والتوريد لويجي سكورداماليا - في تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إن "السياحة الخارجية نحو إيطاليا ستنخفض عام 2020 بنسبة 49 % وفقًا للوكالة الوطنية للسياحة (ENIT)، التي أعلنت عن قدوم موسم صيفي متعثر، حيث واحد من أصل كل سائحين أجنبيين، لن تطأ قدماه أرض بلادنا”.
وأضاف سكورداماليا أن ما سلف ذكره "حقيقة مقلقة تؤدي إلى تأثير دومينو خطير، فقطاع الأغذية الزراعية بأكمله مهدد بخسائر تقترب من 8 مليارات"، مبينا أن "السياحة في الواقع، تمثل حوالي حصة 30 مليار يورو من أصل 250 من إجمالي حجم الاستهلاك الغذائي، وحوالي نصف هذه تعتمد على السياحة الأجنبية".
واستدرك: لم نفقد كل شيء، فالأرقام تخبرنا بأن إيطاليا ما تزال قادرة على الجذب، ومرة أخرى وفقًا لـ(ENIT)، يتأمل 300 ألف شخص اليوم بعطلة محتملة في بلدنا الجميل”، مبينا أن “هذا الاهتمام بإيطاليا ومنتجاتها، مَيل أكدته صادرات الأغذية الزراعية بشكل جليّ”، والتي “سجلت قبل جائحة كوفيد 19، زيادة بنسبة 8٪، أي بـ3 نقاط مئوية عن المعطيات نهاية عام 2019”.
وتابع "خطة التصدير المنسقة من قبل وزارة الخارجية، والتي تشارك فيها جمعيتنا، تعد أمراً أساسيا بالنسبة لنا"، واختتم بالقول "لكن يمكن لخطة وطنية كبرى لتشجيع السياحة الوطنية تجاه المواقع ومراكز التميّز الإيطالي أن تقدم إسهاما كبيراً أيضاً".


كورونا

إيطاليا

السياحة فى إيطاليا

كورونا فى إيطاليا

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