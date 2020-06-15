اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:21 م
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جمال شواطئ مدينة الغردقة فى الغروب

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:20 م
جمال شواطئ مدينة الغردقة فى الغروب شواطئ مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمتد سواحل محافظة البحر الأحمر على مسافة 1080 كيلو متر بداية من قرية الزعفرانة شمالا، التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وصولا لقرية رأس حدرية التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، تقع فى منتصف تلك المسافة شواطئ مدينة الغردقة العالمية عاصمة محافظة البحر الأحمر واهم مدنها سياحيا واداريا.

 

حيث التقطت اليوم السابع مجموعة صور خلابة فى وقت الغروب من احد السنة الشواطئ الممتدة داخل البحر لكى تظهر غروب الشمس، وأظهرت الصور إبداع الطبيعة التى وهبها الله لنا على شواطئ الغردقة، التى تفتقر السياحة فى تلك الأيام بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المقرر أن تعود خلال مطلع يوليو المقبل.

 

وكانت تربعت مدينة الغردقة على عرش المدن الأكثر جذبا للسياحة فى العالم وصنفت من بين افضل شواطئ فى العالم ومن بين افضل 25 وجهة سياحية حول العالم، حيث يزورها اكثر من 35 جنسية حول العالم قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان على راس تلك الدول هى الدول الأوربية، وعلى رأس أوربا ألمانيا معشوقة الغردقة حيث كانت تصل منذ اشهر قليلة شهريا أكثر من 100 ألف سائح ألمانى للغردقة.

 

وكان اختار موقع خاص بالسياحة والسفر، نهاية أغسطس الماضى مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم، حيث حلت الغردقة فى المركز الـ21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدنى بأستراليا وتل أبيب الإسرائيلية.

 

هناك الكثير والكثير ما يميز مدينة الغردقة، ليتم اختيارها ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم، حيث أن مدينة الغردقة تتميز بشواطئ خلابة ومواقع الغوص الفريدة، فضلا عن الجزر البحرية التى تضعها فى مقدمة اختيار الأوربيين للسفر اليها.

 

وزار مدينة الغردقة مشاهير العالم فى السياسة والرياضة وعلى رأس النجم المصرى العالمى محمد صلاح، وقائد فريق ريال مدريد راموس، وكذلك بنزيما، وعائلة كريستيانوا، فضلا عن ذلك اقيمت فيها اول حفل تقام فى مصر لتوزيع جوائز الافضل فى افريقيا.

 

ومن الناحية البيئة تحتوى شواطئ مدينة الغردقة على شعاب مرجانية وكائنات بحرية صنفتها بان تكون وجهه لمحبى الرياضات البحرية والغرض والسنوركلنج بشكل عام، حيث تظهر على شواطئها الدلافين والحيتان، والسلاحف المختلفة، فضلا عن الآلاف من أنواع الأسماك المختلفة.

 

وتضم أيضا مجموعة كبيرة من المنتجعات الفندقية السياحية الكبيرة التى تتخطى آلاف الغرف الفندقية بها وكذلك بها ميناء بحرى ومطار تم تطويرهم وافتتاح التطويرات لهم فى عهد الرئيس السيسى.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

شواطئ الغردقة

جمال شواطئ الغردقة

غروب الشمس بالغردقة

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