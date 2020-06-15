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تليجراف: جونسون سيخبر قادة أوروبا بضرورة النوصل لاتفاق "بريكست" بحلول الخريف

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:24 ص
تليجراف: جونسون سيخبر قادة أوروبا بضرورة النوصل لاتفاق "بريكست" بحلول الخريف بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن بوريس جونسون سيخبر قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل أنه يجب عليهم اختتام محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف "على أقصى تقدير" لإعطاء الثقة للشركات المتضررة من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ، وكبير مفاوضيه في بريكست ديفيد فروست ، ووزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف "محادثات رفيعة المستوى" مع تشارلز ميشيل ، رئيس المجلس الأوروبي ، وأورسولا فون دير لين ، رئيس المفوضية الأوروبية وديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي.

وينص الإعلان السياسي المتفق عليه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي على أن الاجتماع رفيع المستوى يجب أن "يقيم التقدم بهدف الاتفاق على إجراءات للمضي قدمًا في المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية".

يأتي ذلك بعد أن تركت أربع جولات من المناقشات فرص المملكة المتحدة في تأمين صفقة تجارة حرة مع بروكسل على حافة السكين.

ومن جانبها، قالت صحيفة "أي" البريطانية إن المملكة المتحدة أصبحت محبطة بشكل متزايد من وتيرة المحادثات التجارية ، حيث لا يزال الجانبان فى حالة جمود تام رغم المشاركة فى أربع جولات من المفاوضات.

وفي حين أن كبار المفاوضين البريطانيين يقرون بأن جائحة كوفيد19 تسببت في حدوث تأخيرات ، ويعترفون بقيود شديدة في إجراء المحادثات عبر رابط الفيديو ، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أن بروكسل تتأرجح في المحادثات.

 

وسيستخدم جونسون الاجتماع رفيع المستوى للمطالبة "بتجديد الطاقة والالتزام" من جانب الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.

 

وبعد الجولة الأخيرة من المفاوضات ، تراجع داونينج ستريت عن تهديده بالتخلي عن المحادثات والبدء في الاستعداد للمغادرة بدون صفقة تجارية في نهاية الشهر.

 

وبدلاً من ذلك ، من المتوقع أن يخبر جونسون نظرائه أنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم في إطار الجدول الزمني الجديد للمحادثات ، فسوف تنسحب المملكة المتحدة من الطاولة بحلول نهاية يوليو.

 

واتفق الجانبان على عقد مزيج من المفاوضات الرسمية واجتماعات المجموعات الصغيرة كل أسبوع لمدة خمسة أسابيع بين 29 يونيو و 27 يوليو لمحاولة إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق.

 

 


بوريس جونسون

بريكست

محادثات ‏بريكست

كورونا

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