تعافى طبيبة من كورونا بعد قضاء 11 يوما بمستشفى قنا للحجر الصحى

قنا - وائل محمد

أعلنت مستشفى قنا العام تعافى الدكتورة آية ناصف طبيبة تخدير وعناية مركزة بمستشفى قنا الجامعى من إصابتها بفيروس كورونا بعد11 يوما قضتها فى مستشفى قنا العام للحجر الصحى، وعبرت إدارة المستشفى والطاقم الطبى، عن فرحتهم بتزايد عدد المتعافين من فيروس كورونا، وقدم مدير المستشفى هدية تذكارية للطبيبة.

وقدمت الدكتورة آية ناصف، الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبى على رعايتهم واهتمامهم خلال فترة تلقيها العلاج بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تتواصل فرحتنا يوميا بتعافى مرضى جدد من فيروس كورونا، وهو ما يزيد الطاقم الطبى إصرارا على بذل المزيد من الجهد لاكتمال الفرحة بين باقى المصابين.

وكان مستشفى قنا العام قد أعلن تعافى وخروج الدكتور آية ناصف عبد الرحيم، اليوم الاثنين بعد دخولها الحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا منذ يومين عن تعافى وخروج 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى قنا العام طبقا للبروتوكول العلاجى لوزارة الصحة.

وأشاد محافظ قنا بالدور الكبير والمجهود المستمر للأطقم الطبية بمحافظة قنا لتقديم أفضل رعاية للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعبر المتعافون عن خالص شكرهم للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى علي كل ما قدموه لهم من جهد ورعاية خلال فترة اقامتهم بالمستشفى، فيما أشار الدكتور محمد الديب مدير المستشفى إلى أن إجمالى عدد حالات التعافى والخروج بلغت 10 حالات منذ تحويل المستشفى الشهر الماضى إلى مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا من خلال اللجنة المُشكلة للمرور علي المستشفيات ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة ، مشيرا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقى الشكاوى والاستفسارات والإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة.