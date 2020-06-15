اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتفاخر بمؤيديه: مليون شخص يطلبون تذاكر التجمع الانتخابى فى أوكلاهوما

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:36 م
ترامب يتفاخر بمؤيديه: مليون شخص يطلبون تذاكر التجمع الانتخابى فى أوكلاهوما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفاخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإقبال الكثيف على حجز تذاكر حضور التجمع الانتخابى المقبل له، المقرر تنظيمه ليلة السبت المقبل، فى مدينة تولسا، بولاية أوكلاهوما، حيث كتب فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ما يقرب من مليون شخص يطلبون تذاكر التجمع الانتخابى ليلة السبت فى تولسا، أوكلاهوما"، يأتى هذا بعد دقائق من سخرية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث أكد أن إنجازاته فى 4 سنوات فقط تجاوزت ما حقق بايدن خلال 4 عقود، وفند ترامب اخفاقات منافسه فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

2

 

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد أنجزت فى أقل من 4 سنوات أكثر مما فعله بايدن فى أكثر من 40 عامًا، بما فى ذلك أمريكا السوداء.. لقد كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل لعقود.. الصفقات التجارية السيئة، والحروب التى لا نهاية لها، كما تسميها، فقد أظهر افتقارا تاما للقيادة.. إنه ضعيف ويطلق النار".

 

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد قرر، السبت الماضى، إرجاء أول مؤتمر انتخابى له بعد إنهاء الإغلاق الذى دام عدة أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والذى كان مقررًا انعقاده فى مدينة تولسا بولاية ‏أوكلاهوما.

 

وقال دونالد ترامب، فى تغريدة له نشرها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، السبت الماضى، إنه تقرر إرجاء المؤتمر الانتخابى احتراما للاحتفال بذكرى نهاية العبودية فى الولايات المتحدة، والذى يوافق نفس اليوم.‎

 

وأوضح الرئيس الأمريكى، إن المؤتمر الانتخابى الأول فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبل، سيعقد فى اليوم التالى ‏لتاريخ 19 يونيو، وذلك احتراما لهذه المناسبة التى تمثل إنهاء العبودية والمعروفة باسم جونتينث.‏

 

وواجه ترامب ترامب انتقادات لقراره تنظيم مؤتمر انتخابى الأسبوع المقبل خلال عطلة (يوم الحرية) التى تؤرخ لنهاية العبودية، وذلك فى مدينة اشتهرت بوقوع مذبحة عنصرية مروعة عام 1921، فيما أعلن ترامب الأربعاء الماضى، أن حملته الانتخابية ستنظم أول مؤتمر لها منذ أن اجتاح فيروس كورونا البلاد قبل نحو ثلاثة أشهر فى 19 يونيو بمدينة تولسا فى ولاية أوكلاهوما، وهى ولاية ذات كثافة عالية من الجمهوريين فاز فيها بفارق أكثر من 30 بالمئة من الأصوات فى انتخابات 2016.

 

ويوم 19 يونيو هو عطلة سنوية بمناسبة ذكرى نهاية العبودية فى الولايات المتحدة ويحتفل به الأمريكيون من أصل أفريقى كيوم استقلال لهم، ويأتى المؤتمر الانتخابى فى وقت تعم البلاد اضطرابات بسبب مقتل الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل الشرطة العنيف معه بمدينة منيابوليس، وكانت تولسا فى 1921 مسرحا لإحدى أكثر أحداث العنف العنصرى دموية بالبلاد عندما هاجمت عصابات البيض مواطنين سود ومراكز أعمال بأسلحة ومتفجرات أسقطتها طائرات.

 


دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية

انتخابات الرئاسة الامريكية

تجمع انتخابى لترامب

ولاية اوكلاهوما

فيروس كورونا المستجد

العبودية فى امريكا

جورج فلويد

العنصرية فى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يسخر من بايدن: إنجازاتى فى 4 سنوات أكثر مما فعله خلال أكثر من 40 عاما

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:17 م

مؤلفة كتاب "فن صفقتها": ميلانيا ترامب ذكية وتقرر ما تريد فعله

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 م

بولتون فى مذكراته: ترامب ارتكب مخالفات تستوجب العزل

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:10 م

"ماراثون العواجيز" .. سباق البيت الأبيض الرئاسى "70+".. تساؤلات حول صحة ترامب بعد معاناته من صعوبة بالمشى.. وسخرية دونالد من صحة بايدن تدفعه لنشر كشف حالته الصحية.. وصحف: الأمريكيون يختارون أكبر رئيس فى تاريخهم

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:00 ص

خبراء يحذرون من مؤتمر ترامب الانتخابى: الهتافات يمكن أن تنشر كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:18 ص

دونالد ترامب فى تغريدة جديدة: الصمت أقوى من أي وقت مضى

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:11 ص

سلسلة السخرية مستمرة.. ترامب الأبن يحول نانسى بيلوسى لشخصية كارتونية "صورة"

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:36 ص

التايمز: خطة ترامب لسحب قوات أمريكية من ألمانيا زلزلت عواصم أوروبية

الأحد، 14 يونيو 2020 11:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة