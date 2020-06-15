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تحالف الفتح العراقى يطالب وزارة الخارجية بتسجيل شكوى ضد التجاوزات التركية

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:49 م
تحالف الفتح العراقى يطالب وزارة الخارجية بتسجيل شكوى ضد التجاوزات التركية الأحداث فى العراق
كتب مصطفى عنبر

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أدان تحالف الفتح العراقى، اليوم الاثنين، قصف القوات التركية لقضاء سنجار، فيما دعت وزارة الخارجية العراقية إلى تسجيل شكوى رسمية بخصوص التجاوزات التركية المتكررة.

وقال التحالف في بيان، وفقا لموقع السومرية نيوز: "ندين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار"، موضحا أنه اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والأعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار.

وأضاف البيان أن "ذلك هي أعمال استفزازية تكررت لأكثر من مرة من قبل القوات التركية وهو عمل مخالف للقانون يضاف إلى تواجد معسكر لهذه القوات داخل الأراضي العراقية دون أي مسوغ قانوني والتي نؤكد مرة أخرى مطاليبنا بسحبها فورا".

وتابع أن القصف التركي لسنجار رسالة سياسية غير لائقة، داعيا الحكومة ووزارة الخارجية إلى تسجيل شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التجاوزات التركية المتكررة.


العراق

تركيا

تحالف الفتح

الامم المتحدة

التدخل العسكرى التركى فى العراق

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