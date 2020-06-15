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بوتين يمدد سريان إجراءات تسوية أوضاع الأجانب فى روسيا على خلفية تفشى كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:32 م
بوتين يمدد سريان إجراءات تسوية أوضاع الأجانب فى روسيا على خلفية تفشى كورونا الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

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مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع الأجانب في روسيا والتي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما نشر على الموقع الحكومي للمعلومات القانونية، ينص على تمديد فترة الوجود أو الإقامة للأجانب والأشخاص بلا جنسية من 15 يونيو حتى يوم 15 سبتمبر.

وأشار المرسوم إلى أن الأجانب ليسوا بحاجة إلى تمديد الوثائق الخاصة بوجودهم المؤقت في روسيا، بما في ذلك تأشيرات الدخول، أو فترة التسجيل لدى أماكن الإقامة، أو فترة الإقامة المؤقتة أو الدائمة، بما في ذلك تمديد سريان الحق في الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بضرورة تمديد تصاريح العمل وعلامات البراءة وتصاريح إشراك العمال الأجانب، لكن مع تخفيف المتطلبات الخاصة بفترة تقديم الاستمارة أو الأهداف المعلنة للوصول إلى روسيا، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 8 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وتقترب حالات الشفاء  من 4.2 مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

بوتين

روسيا

اخبار روسيا

فيروس كورونا

الرئيس الروسى

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