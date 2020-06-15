بدء حملات نظافة الشواطئ بمدينة نويبع تنفيذا لتعليمات محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال ومحمد حسين

قام اللواء محمد منصور شعير، رئيس مدينة نويبع، اليوم الإثنين، ببدء حملة نظافة بمنطقة شاطئ الترابين بمدينة نويبع تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تفعيل حملات النظافة للشواطئ وجميع المدن على مستوى محافظة جنوب سيناء، ومساهمة بعض المواطنين وبالجهود الذاتية والجمعيات الأهلية، وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام لإزالة كافة المخلفات والنظافة الكاملة للشاطئ بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

كما قام رئيس مدينة نويبع بتفقد مدينة نويبع وبرفقته على الشحات رئيس مدينة طابا، وعادل مبروك نائب رئيس المدينة ومدير الإدارة التعليمية بالمدينة ومشرف شركة النظافة العاملة بالمدينة، حيث تفقد مدرسة بلال بن رباح الإعدادية، ومجمع نويبع الابتدائية، للاطمئنان على مدى الاستعداد لاستقبال لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد علي سرعة اتخاذ اللازم من نظافة وتعقيم حفاظا على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب والسادة المراقبين.

وسيتم اليوم مساء عقد اجتماع محمد منصور شعير وحضور القيادات التنفيذية بالمدينة للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات لتجهيز لجان الثانوية العامة، وعمل خطة زمنية بالأعمال تحت إشراف نائب رئيس المدينة، وبحضور الشئون القانونية لعمل تقرير.