ووفقا للوكالة، تشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة انفجارات وحالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة.