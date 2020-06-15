دمشق (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام سورية أن سيارة مفخخة انفجرت في قرية "مشرفة رمو" بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين، أن سيارة مفخخة انفجرت في مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية مشرفة رمو المحتلة التابعة لمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين.

ووفقا للوكالة، تشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بريف الحسكة انفجارات وحالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة.

وفى 5يونيو قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا تركيا قُتل وأصيب اثنان آخران فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا فى هجوم على سيارة إسعاف مدرعة.

وقالت الوزارة فى بيان إن القوات التركية حددت أهدافا فى المنطقة وفتحت عليها النار ردا على الهجوم، ولم تذكر الوزارة شيئا عن منفذى الهجوم كما لم تحدد المكان الذى وقع فيه.

وتدعم أنقرة معارضين مسلحين يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بينما تدعم روسيا الرئيس السوري، واتفقت أنقرة وموسكو على وقف لإطلاق النار فى إدلب فى الخامس من مارس، بعد أسابيع من اشتباكات بين الطرفين المتحاربين كادت تتسبب فى مواجهة مباشرة بين البلدين .

وتصاعد القتال فى إدلب فى ديسمبر، مما تسبب فى نزوح قرابة مليون شخص عن ديارهم مما أثار مخاوف من موجة هجرة جديدة إلى تركيا التى تستضيف بالفعل قرابة أربعة ملايين لاجئ سوري.