اليوم.. ضعف المياه بمنطقتى شاهين والمصاص بالمنيا لإحلال وتجديد الشبكة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن ضعف المياه، اليوم الاثنين، بمنطقتى شاهين وجزء من منطقة المصاص التابعين لحى غرب المدينة، وذلك لقيام الشركة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه بشارع ابن الوليد بحى غرب، وأضاف البيان، أن المقاول سوف يقوم بضم الخط الجديد مع الخط الرئيسى أول شارع ابن الوليد .

ومن ناحية أخرى قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه فى إطار خطة الشركة للقضاء على مشكلة ضعف المياه بالمناطق الساخنة داخل المحافظة فإن قطاع المشروعات بالشركة انتهى من أعمال إحلال وتجديد بئر غطاس بقرية قلبا بمركز ملوى بطاقة إنتاجية 60 ل /ث والتى كانت تعانى من ضعف المياه كما تم مد خط مياه قطر 8 بو صة من محطة معصرة ملوى المرشحة إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى .

وأضاف الشهاوى، أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل وقرية سينجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى .

وأكد، رئيس شركة المياه بالمنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.