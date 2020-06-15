الوحدة المحلية بمطاى تعقم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات..صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى بمحافظة المنيا، تعقيم لجان الثانوية العامة، استعدادا لانطلاق ماراثون الامتحانات، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات .
ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.
أكد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، اعمال الرش والتطهير للمباني التعليمية ومتابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة بقرية بني عامر، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصفانية.
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار الحالة العامة بالشوارع وتم فض أحد الأسواق بقرية بني على، و إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني صامت، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني صامت والحسينية وبني علي وبالأحياء الداخلية للمركز، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية شلقام.
وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، ومكاتب البريد ووحدة التموين بقرية بني خالد، كما تم اجراء اعمال الدهانات والتجميل بمدخل قرية طحا، بالإضافة لأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة بقرية منقطين.
كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الانارة بطريق مصر اسوان الزراعي وبقريتي صفط الخمار ونزلة حسين، وتنفيذ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية دمشير.
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