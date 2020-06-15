اليوم السابع
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الوحدة المحلية بمطاى تعقم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات..صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:24 م
الوحدة المحلية بمطاى تعقم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات..صور جانب من التطهير
المنيا- حسن عبد الغفار

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واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى بمحافظة المنيا، تعقيم لجان الثانوية العامة، استعدادا لانطلاق ماراثون الامتحانات، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات .

ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

أكد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، اعمال الرش والتطهير للمباني التعليمية ومتابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة بقرية بني عامر،  كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصفانية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار الحالة العامة بالشوارع وتم فض أحد الأسواق بقرية بني على، و إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني صامت، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني صامت والحسينية وبني علي وبالأحياء الداخلية للمركز، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية شلقام.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير للمصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، ومكاتب البريد ووحدة التموين بقرية بني خالد، كما تم اجراء اعمال الدهانات والتجميل بمدخل قرية طحا، بالإضافة لأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة بقرية منقطين.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الانارة بطريق مصر اسوان الزراعي وبقريتي صفط الخمار ونزلة حسين، وتنفيذ أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرية دمشير.

 

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