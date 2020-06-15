النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لسائق توفى بعد سقوط نخلة عليه بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة سائق حفار توفى عقب سقوط نخلة على الكابينة التى كان بداخلها أثناء إزالته فيلا مخالفة بمنطقة المرازيق فى البدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أدت إلى وفاته، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

لقى سائق لودر مصرعه نتيجة سقوط نخله عليه أثناء إزالة فيلا مخالفة بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق. وفارق السائق الحياة أثناء إزالة فيلا مخالفة بمنطقة المرازيق بالبدرشين، وأثناء إنهيار الفيلا، سقط المبنى على نخلة مجاورة، مما أسفر عن سقوطها على اللودر، ليلقى سائقه مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على عشر سنين ). وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.