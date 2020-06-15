المنطقة الأزهرية بسوهاج تنهى استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية داخل 59 لجنة

سوهاج محمود مقبول

أكدت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، والمقرر إنطلاقها يوم 21 يونيو الجاري، وذلك داخل 59 لجنة عامة بمختلف الإدارات الأزهرية وأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 14 ألف 599 طالبا وطالبة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل غرفة امتحان على 12 طالبا، وفقًا للتعليمات الصادرة والمنظمة لهذا الأمر .

وأشارت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية إلى أن عدد طلاب القسم الأدبى المتقدمين للامتحان هذا العام 11 ألف 582 طالب وطالبة وأن عدد الطلاب بالقسم العلمى المقيد لأداء الإمتحان هذا العام 3017 طالب وطالبة ليصبح عدد الطلاب المقيدين بالكشوف لأداء الإمتحان هذا العام 14 ألف 599 طالب وطالبة على مستوى المنطقة بسوهاج

وأفادت المنطقة بضرورة تضافر كافة الجهود مع وجود تنسيق تام بين جميع الجهات بالمحافظة من أجل تأمين أعمال الامتحانات بجميع اللجان، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان أثناء انعقاد الامتحانات في ظل جائحة كورونا التي تتعرض لها البلاد وأنه تم تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية أمن سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق إجابة امتحانات الثانوية الأزهرية وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة يوميا والتأكيد على تواجد الحراسة الأمنية الليلية بمقار اللجان والمرور الليلي على كافة اللجان وتفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة مرور مسئول من مديرية الصحة على جميع اللجان، قبل الامتحانات، بالتنسيق مع كل مدير إدارة تعليمية، للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير مسؤول طبي بكل لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح القائمين على الإمتحانات بالمنطقة أنه تم تعقيم وتطهير كافة اللجان على مستوى المحافظة وتم إغلاقها لحين إنطلاق الإمتحانات داخل مقار الإمتحانات بالمعاهد الازهرية وأنه سوف يتم تطهيرها بشكلا يوميا قبل أداء الأمتحان وبعد خروج الطلاب من اللجان وأنه جارى توفير كمامة لكل طالب وجوانتى يتسلمهما مع كل امتحان وزجاجة كحول يتسلمها للتطهير مع بداية الامتحان وتستمر معه حتى نهايته بالإضافة إلى عبوة كحول موجودة ثابته على باب كل لجنة، وهناك طبيب وممرضة بكل لجنة لمتابعة حالات الطلاب والمراقبين وحالتهم الصحية .