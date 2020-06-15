اليوم السابع
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"المنشآت السياحية" ترصد 500 ألف جنيه لدعم علاج الأعضاء المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:06 م
"المنشآت السياحية" ترصد 500 ألف جنيه لدعم علاج الأعضاء المصابين بفيروس كورونا عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

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قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رصد مبلغ 500 ألف جنيه من حساب لجنة  التكافل الإجتماعي لمواجهة نفقات العلاج الطبى  لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا المستجد. 
 
وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة أن قرار مجلس الإدارة بدعم الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، يأتى في إطار الدور الإجتماعي والخدمات الصحية التي تقدمها  الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية عبر لجنة التكافل الإجتماعي . 
 
وأضاف رئيس الغرفة، أن القرار قد تضمن المساهمة في علاج المصابين بنسبة 50 ٪ من قيمة العلاج بالمستشفيات وبحد أقصي 20 ألف جنيه للمستفيد والمشارك في المشروع والمسدد للإشتراكات حتي 30 مارس 2020. 
 
وأوضح المصرى، أن مجلس الإدارة قد وافق أيضاً علي إضافة بند علاج الأوبئة إلي قائمة الأمراض التي يشملها  التأمين الطبي والتي تغطيها لجنة التكافل بعدما شهدت الفترة الماضية إنتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية تدعيم المصابين من أصحاب المنشآت أو المديرين أو الممثلين القانونيين. 
 
من جانبه قال هانى يان سويشانج، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شئون العضوية والعلاقات والرعاية الإجتماعية والإنسانية بغرفة المنشآت السياحية ، إن مشروع  التكافل الإجتماعى بالغرفة يقدم للمشتركين فيه العديد من المزايا منها المساهمة فى حالات الحريق والسطو المسلح على المنشآت السياحية، وكذلك تقديم مساهمة لأسرة صاحب المنشآة فى حالات الوفاة بعد تقديم المستندات الدالة على الأحقية فى الصرف والمؤيدة لهذه الحالات، إلى جانب المساهمة فى حالات العلاج والمرض بنسبة تصل إلى 50 % من المصروفات ووفقاً لما تحدده قواعد الصرف من حساب اللجنة  بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية الصرف.
 
وتبدأ وزارة السياحة والاثار فى التفتيش على المطاعم السياحية والكافيتريات للتأكد من بدء تطبيقها لشروط عودة العمل، وذلك لحين صدور قرار من لجنة الازمات بعودة تشغيلها قريبا.
 
وقال عادل المصرى رئيس الغرفة فى بيان بأن قرار تأجيل الفتح بسبب الظروف الحالية وزيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا، حيث ان موعد الفتح الحقيقى غير معروف ومرهون بموافقات وزير السياحة والاثار ولجنة الازمات.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة على استغلال هذه الفترة للتفتيش على المطاعم والتأكد من تنفيذها الاجراءات الاحترازية، للاستعداد لفتح أبوابها للجمهور.
 
 
 
 

 


المنشآت السياحية

كورونا

المطاعم السياحية

اخبار مصر

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