"المحامين": 14 حالة إصابة و اشتباه جديدة بفيروس كورونا وسط الأعضاء

كتب محمد السيد

أكدت النقابة العامة للمحامين أنه تم استخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، حيث بلغ عددهم (1306) خطاب علاج، بينهم (165) خطاب خاصة بالتحاليل والأشعة، مضيفة أنها تلقت عدد (14) بلاغ إصابة و اشتباه بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة .

وأضافت النقابة أن عدد الحالات المصابة (7) و أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها 7، متابعة :" نظراً لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبرتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الإقليمي والدولي في مواجهة انتشار المرض".

ولفتت إلى أن الحالة الأولى هى والد زميله مصاب بالفيروس ومصاب بعدة أمراض مزمنة انتقل إليه طبيب النقابة إلى منزله وتبين احتياجه لمجموعه من التحاليل والأشعة وعليه انتقلت سيارة النقابة لنقله لعمل التحاليل والأشعة اللازمة و أنه من الحالة الثانية وحتى السابعة، زملاء مصابين وموجودين بالعزل المنزلي وحالتهم مستقرة ولديهم العلاج ويرغبوا في متابعة طبيب النقابة لهم للوقوف على حالتهم، وتم التواصل من خلال طبيب النقابة وطمئنهم على حالاتهم الصحية ونصحهم بالاستمرار في العزل لحين تماثلهم للشفاء.

وتستمر اللجنة بالمتابعة من خلال السادة الزملاء للاطمئنان على حالته.

وتابعت :" بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الأخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية، تم التعاقد رسميا مع طبيب صدرية ليصبح بالنقابة العامة طبيب متواجد يوميا لتيسير وابداء الرأي والمشورة بالنسبة للحالات المصابة بالفيروس، تم شراء عدد 2 اسطوانة أكسجين للجنة الفرعية بحلوان التابعة للجنه المركزية لمساعدة حالتين لديهم نقص في نسبه الأكسجين في الدم".