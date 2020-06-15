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الكفاية الإنتاجية: تخريج 58 ألف طالب وطالبة لتلبية احتياجات الصناعة آخر 6 سنوات

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:16 م
الكفاية الإنتاجية: تخريج 58 ألف طالب وطالبة لتلبية احتياجات الصناعة آخر 6 سنوات مصانع - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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نجحت مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة الصناعة، فى تخريج 58 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية ) خلال اخر 6 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، كما تم تعزيز القدرات المؤسسية بـ 47 مركز تدريب مهني بـ 18 محافظة بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء بـ 47 مركز تدريب مهني بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، كما تم إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه .

 فى سياق آخر، نجح مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدربا وتم تشغيل 65% منهم، كما قام المركز أيضاً بتنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد  5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115 متدرب  وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدربا .

ونفذت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مشروع إعادة هندسة البنية التحتية وميكنة إجراءات الفحص النوعي وتطوير البنية التحتية لشبكات الهيئة وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 مليون جنيه وكذا انشاء مبني المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد وتطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامل الصناعية والغذائية ومعامل متبقيات المبيدات بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون و558 الف جنيه.

وفيما يتعلق مجال تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبار قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامل الادارة المركزية وانشاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع المصلحة بميناء سفاجا البحري وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع الروبيكي  واعتماد 16 معملا بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 باجمالي تكلفة بلغت 61 مليون كذا تم تأهيل 4 معامل ميكروبيولوجي وتوفير اجهزة حديثة للتحاليل  الدقيقة والكروماتوجراف. 

 

 

 


الرقابة على الصادرات

التدريب المهنى

الكفاية الانتاجية

صادرات مصر

الصناعة

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