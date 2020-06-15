اليوم السابع
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القومى لبحوث المياه: تركيب بوابة تعقيم بديوان عام المركز للوقاية من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:34 م
القومى لبحوث المياه: تركيب بوابة تعقيم بديوان عام المركز للوقاية من كورونا المركز القومى لبحوث المياه
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إن إدارة المركز يسعى لنشر التوعية الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا (COVID19) وطرق الوقاية منه، ومن هذا المنطلق تم تركيب بوابة تعقيم بديوان عام المركز وسيتم تباعا تركيب بوابات عند مداخل مباني المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بالقناطر الخيرية.
 
وأضاف عبد الحى فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع" أنه تم عمل نشرات توعية بوسترات وتوزيعها على ديوان عام المركز ومعاهده البحثية كما يتم عرض فيديو بصفة مستمرة علي شاشة المعلومات بمدخل المركز والتي تناشد العاملين بضرورة اتباع إجراءات الحماية والوقاية من الفيروس من خلال استخدام الماسك الطبي وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري في هذا الشأن ، بالإضافة إلى التوجيه نحو باقي إجراءات الوقاية كغسل اليدين بالماء والصابون بالطرق الصحيحة واستخدام مواد النظافة والمطهرات في أماكن التجمعات كالمصاعد ومكاتب العاملين ودورات المياه ، وذلك حرصا من المركز نحو اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.
 
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على قيادات الوزارة والعاملين بضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و الالتزام بالتباعد الاجتماعى والضوابط التى تم وضعها لتجاوز هذه الفترة بسلام.
 
وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.
 
كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.
 
 

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