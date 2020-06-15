القوات المسلحة الكندية تشارك فى نقل الإمدادات الطبية والإنسانية للعالم

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أعلن وزير الخارجية الكندى، فرانسوا-فيليب شامبين، ووزير الدفاع هارجيت ساجان، ووزيرة التنمية الدولية، كارينا جولد، اليوم/الإثنين/، عن تقديم القوات المسلحة الكندية دعما جويا لنقل الإمدادات الطبية والإنسانية إلى مناطق العالم المختلفة مع استمرار تفشي جائحة "كورونا"؛ استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية - في بيان اليوم - أن القوات المسلحة الكندية ستنقل هذه الإمدادات من وإلى مراكز التوزيع في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط نيابة عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا الدعم استجابة لطلب عاجل من الأمم المتحدة للمساعدة في الحفاظ على سلاسل التوريد الحيوية للبلدان المعرضة للخطر، كما أنه يكمل جهود كندا الدولية للتصدي للوباء المستمر، بما في ذلك عن طريق تمويل الشركاء الدوليين الذين يقدمون المساعدة الإنسانية لشتى دول العالم.

وقال وزير الخارجية الكندي: "طالما استمرت جائحة (كوفيد-19) في بعض دول العالم، فلا يوجد بلد آمن .. وهذا هو السبب في أن التنسيق والمساعدة الدوليين، أمر حاسم للاستجابة للفيروس، من خلال نشر هذه الطائرات، ستمكن كندا شركائنا من القيام بعملهم المنقذ للحياة".