العثور على جثة المتظاهرة أولواتوين سالو فى فلوريدا بعد اختفائها.. اعرف القصة

كتب محمد سعودي

عثرت أسرة المتظاهرة الأمريكية من الأصول الإفريقية أولواتوين سالو (Oluwatoyin Salau )، البالغة من العمر 19 عاما على جثتها بعد اختفائها لأكثر من 7 أيام عقب مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وتنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد على يد شرطي أمريكي "أبيض"، وعثرت عائلة أولواتوين سالو على جثة المتظاهرة بعدما اختفت في 6 يونيو الجاري، حيث وجدت جثتها في في جنوب شرق تالاهاسي، فيما حددت الشرطة المشتبه به باسم آرون جلي جونيور، وفقا لما ذكرته " USA TODAY".



المتظاهرة الأمريكية سالو

وقال أحد أفراد أسرة أولواتوين سالو، إن سالو فقدت منذ أكثر من أسبوع، وتم العثور عليها ميتة ليلة السبت، وفي الساعات التي سبقت اختفاؤها، غردت بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي.

وشاركت أولواتوين سالو ذات البشرة السوداء في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تردد أسماء القتلى السود مثل توني مكداد من تالاهاسي وجورج فلويد من مينيابوليس، حيث قالت في وقت سابق خلال احتجاج أمام قسم شرطة تالاهاسي الشهر الماضي: "لا أريد أن تذهب أسماؤهم هباءً".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارم في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة.