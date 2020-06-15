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الشرقية : افتتاح مشروع تجميل القناطر التسعة بـ 31 مليون جنيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:34 ص
الشرقية : افتتاح مشروع تجميل القناطر التسعة بـ 31 مليون جنيه مشروع تجميل القناطر التسعة
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل منطقه القناطر التسعه بمدينه الزقازيق بتكلفة 31 مليون جنيه، حيث شملت أعمال توسعه لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفه 6 مليون جنيه، وأعمال تغطية لترعة بهنباي بطول 350م  بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وأعمال تطوير وتجميل للمنطقة بتكلفه 9 مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية وعمل أرصفه وتبليطها بالإنترلوك وبلدورات جديده ودهانها.

كما سيتم افتتاح أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة الي حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وقضاء الأوقات السعيدة للمواطنين، فضلاً عن وجود نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية بالمنطقة وتنفيذ أعمال الانارة الداخلية" انارة الحدائق" والانارة الخارجية "غرس أعمدة انارة جديدة"، وذلك لاعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي  لمدينة الزقازيق، فضلا عن إنشاء رامب لذوي الهمم .

وأضاف محافظ الشرقيه، في بيان له، أن أعمال التطوير والتجميل بمنطقة القناطر التسعه تاتي تنفيذا لخطه محافظه الشرقيه لاعادة الوجه  الجمالي والحضاري للمدينه وخلق محاور مروريه جديده تساهم في فك الاختناقات المروريه داخل مدينه الزقازيق.

وأكد محافظه الشرقية، أن القناطر التسعة بمدينة الزقازيق والمقامه على بحر مويس بالشرقيه تُعد إحدى أشهر المعالم الأثرية وأقدمها بالمدينه حيث يعود بناؤها إلى عهد محمد علي باشا والذي انشأها لتنظيم أعمال الري والصرف بالشرقيه ، مشيراً إلى أن هذه المنطقه الاثريه ظلت تعاني لسنوات طويله من الإهمال وعدم الإهتمام إلى أن تم إدراجها في خطط أعمال الرصف والتطوير بمحافظه الشرقيه لتغيير وجه مدينة الزقازيق ولتمثل نقطه الإنطلاق الحقيقية نحو إعادة الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة الشرقية.

مشروع تجميل القناطر التسعة (1)
مشروع تجميل القناطر التسعة (1)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (2)
مشروع تجميل القناطر التسعة (2)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (3)
مشروع تجميل القناطر التسعة (3)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (4)
مشروع تجميل القناطر التسعة (4)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (5)
مشروع تجميل القناطر التسعة (5)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (6)
مشروع تجميل القناطر التسعة (6)

 

مشروع تجميل القناطر التسعة (7)
مشروع تجميل القناطر التسعة (7)

 

 


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