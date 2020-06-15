الشرقية : افتتاح مشروع تجميل القناطر التسعة بـ 31 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل منطقه القناطر التسعه بمدينه الزقازيق بتكلفة 31 مليون جنيه، حيث شملت أعمال توسعه لكوبري القناطر الكيلو 36 بتكلفه 6 مليون جنيه، وأعمال تغطية لترعة بهنباي بطول 350م بر أيسر بحر مويس بتكلفة 16 مليون جنيه، وأعمال تطوير وتجميل للمنطقة بتكلفه 9 مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية والتمهيدية والقواعد الخرسانية وعمل أرصفه وتبليطها بالإنترلوك وبلدورات جديده ودهانها.

كما سيتم افتتاح أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة الي حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة للاستراحة وقضاء الأوقات السعيدة للمواطنين، فضلاً عن وجود نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية بالمنطقة وتنفيذ أعمال الانارة الداخلية" انارة الحدائق" والانارة الخارجية "غرس أعمدة انارة جديدة"، وذلك لاعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لمدينة الزقازيق، فضلا عن إنشاء رامب لذوي الهمم .