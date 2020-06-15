"السياحة للجميع" برنامج يونانى بتمويل 30 مليون يورو لتنشيط السياحة

كتبت آمال رسلان

أطلقت اليونان برنامج قسيمة "السياحة للجميع" لتشجيع السياحة فى البلاد بعد قرار فتح الحدود والطيران لاستقبال الوفود بداية من اليوم الإثنين، فى محاولة للحد من خسائر القطاع التى تعرض لها بسبب الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وزير السياحة هارى ثيوهاريس، فى تصريحات نقلتها شبكة سى إن إن اليونان، بأن الحق فى الحلم بحياة أفضل وفرصة لنا جميعًا ، والأجانب ومواطنينا لنعيش هذه التجربة اليونانية الفريدة.

وقدم برنامج قسيمة السياحة المحلية، وهي مبادرة صديقة للبيئة في سانتوريني والتطبيق الإلكتروني Visit Greece لمنصات الهاتف المحمول.

وركز خطاب ثيو هاريس على البرنامج الذي تبلغ تكلفته 30 مليون يورو ، والذي يخص حوالي 250.000 مواطن يوناني منخفض الدخل يمكنهم الاستمتاع بعطلة مدعومة لمدة أسبوع في العديد من الوجهات الداخلية.

وقال الوزير إن البرنامج يهدف إلى تنشيط السياحة لصالح الشركات في الصناعة ، من خلال الإقامة المدعومة لعدد كبير من الضيوف ، والتي من المتوقع أن تعزز "سيولة الشركات السياحية بفوائد مضاعفة إضافية للاقتصادات المحلية"، ومن المتوقع حجز مليون إقامة عبر هذا البرنامج.

وسيستمر برنامج "السياحة للجميع" في الفترة من 15 يوليو إلى 31 ديسمبر ويمكن التقدم بطلب للحصول عليه عبر TaxisNet ، سجل الضرائب الحكومي عبر الإنترنت.

ثم قدم Theoharis حملة "خالية من البلاستيك سانتوريني" ، والتي تهدف إلى الابتعاد عن البلاستيك وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة ، بدعم من وزارة السياحة ، وبلدية ثيرا. ومن خلال ميزانية دعم 700.000 يورو ستنظم الحملة عروض ترويجية في النقاط السياحية الرئيسية في الجزيرة وفي مطار أثينا الدولي ، بينما في مرحلتها الثانية ستعزز البرامج التعليمية في سانتوريني وكذلك التدخلات المباشرة في الشواطئ من خلال إجراء منظم وشامل لحماية السواحل في جميع أنحاء اليونان ، وفقًا للنطاق الأوسع للحملة.

وقال ثيو هاريس أن المبادرة التالية لوزارة السياحة هي Visit Greece ، التطبيق الرسمي لمنظمة السياحة الوطنية اليونانية يتضمن عناصر رئيسية للتطبيق هى القدرة على إنشاء ملف تعريف شخصي يقوم بدوره بنقل إشعارات الدفع الشخصية للمستخدم ، والكشف التلقائي عن الموقع الجغرافي للمستخدم عبر الأقمار الصناعية (ميزة الموقع الجغرافي المألوفة تمامًا) ، مقترحات للنقاط الضيافة والمطاعم والمعالم السياحية والشركات المحلية.

ربما الأهم من ذلك ، هناك ميزة أخرى مفيدة بشكل خاص في تطبيق Visit Greece وهي أنه على دراية بـ Covid-19 ، حيث يمكن إعلام المستخدم بكل شيء يتعلق بإجراءات الحماية المحلية Covid-19 والخدمات الصحية ، التي يتم تحديثها وفقًا لذلك من خلال الموقع الجغرافي خاصية، وهو أيضًا تطبيق متعدد اللغات.

وفي إشارة إلى إعادة فتح السياحة ، قال ثوهاريس "لم يبق شيء للصدفة لأن الأولوية المطلقة للحكومة هي السلامة الصحية ، لأن حماية صحة وحياة السائحين والعمال في أيدينا". وشدد قائلاً: "دعنا نثبت أن اليونان - بينما تظل الوجهة السياحية الأكثر جاذبية في البحر الأبيض المتوسط - هي أيضًا واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم".

وقال ثوهاريس :"من سانتوريني نفتح السياحة اليونانية مرة أخرى ، مع السلامة المطلقة للسياح والموظفين ورجال الأعمال ، لكل شخص مشارك في تقديم خدمات الضيافة ، لم نتمكن اليوم من الشروع في بداية جديدة وحاسمة إذا لم تسبقها الجهود ، حتى التضحيات ، التي بذلها جميع اليونانيين خلال فترة تصاعد الوباء