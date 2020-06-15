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الخطوط الجوية الاسكندنافية تسعى لتمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:03 م
الخطوط الجوية الاسكندنافية تسعى لتمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار الخطوط الجوية الاسكندنافية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اليوم الاثنين، لدى تقديما خطة إعادة رسملة إنها تحتاج إلى تمويل جديد بنحو 12.5 مليار كرونة (1.33 مليار دولار) للنجاة من جائحة فيروس كورونا.

شركات الطيران من أكثر الشركات تضررا من إجراءات العزل العام واسعة النطاق وقيود السفر الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس، وهو ما أجبر تلك الشركات على وقف تحليق أغلب طائراتها.

وقالت ساس في بيان "الهدف من الخطة هو ضمان حصول ساس على تمويل كامل وأن تكون حقوق المساهمين عند المستويات التي سجلتها قبل جائحة كوفيد-19 عندما تعود حركة الأعمال لمستويات ما قبل كورونا في 2022".

وقالت الحكومة السويدية إنها ستطلب من البرلمان السماح بضخ ما يصل إلى خمسة مليارات كرونة وزيادة حصتها في ساس بنسبة لم تحددها.

كما قالت حكومة الدنمرك إنها توصلت لاتفاق لدعم إعادة الرسملة. وأحجمت عن الإفصاح عن حجم ما ستستثمره من أموال، لكنها قالت إن المبلغ "يجب أن توازيه حصة عادلة من الملكية".

وصعدت أسهم ساس، التي تمتلك السويد 14.8 بالمئة منها والدنمرك 14.2 بالمئة، 3.8 بالمئة.

وقالت السويد إن دعمها مشروط بوضع ساس لأهداف أكثر صرامة لتقليل الانبعاثات الضارة في إطار نموذج عملياتها الجديد.

 


الخطوط الجوية الاسكندنافية

حكومة الدنمرك

الحكومة السويدية

السويد

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