الحكومة الأردنية تشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ قرارات تنشيط القطاع السياحى

وكالات

قال وزير الداخلية، الأردنى، سلامة حماد، إن قطاع السياحة يعد من الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، ولا يمكن التغاضي بأي حال من الاحوال عن دوره، ولاسيما بعد الركود الذي اصاب القطاع جراء الاجراءات الوقائية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واتفق الوزراء المشاركون فى اجتماع اللجنة الوزارية التوجيهية لتطوير منتج سياحي متكامل، على تشكيل فرق عمل كل ضمن اختصاصه من الجهات المعنية لمتابعة متطلبات تنفيذ وتطوير البرنامج والمشاريع المتعلقة به.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الداخلية، اليوم، الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية التوجيهية لتطوير منتج سياحي متكامل، يشمل كلا من مناطق العقبة والبتراء ووادي رم ووادي عربة، بحضور وزراء السياحة مجد شويكة، والنقل خالد سيف، والشباب فارس بريزات، والأمينين العامين لوزارة الداخلية، الدكتور خالد ابو حمور، والمالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، وبمشاركة محافظي الميدان "عن بعد " عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وعدد من المعنيين والمسؤولين.

واكد حماد إن الوزارة معنية بدعم هذا البرنامج وإزالة المعوقات التي تواجهه وصولا إلى تحقيق الغاية المرجوة منه وتطوير منتج سياحي ينسجم مع المزايا التنافسية الموجودة في كل محافظة وتسويق هذا المنتج باسلوب عصري ومتطور.

واشار الوزير حماد إلى أن المحافظين وباعتبارهم رؤساء السلطة التنفيذية في مناطق اختصاصهم سيشاركون في دعم البرنامج وضمان استمرارية العمل به ضمن محاوره المختلفة، وخلال المدة الزمنية الموضوعة للتنفيذ، مشيرا إلى انه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوقوف على جاهزية هذه المناطق واستكمال متطلبات تطوير المنتجات السياحية.

ولفت الوزير إلى ان هذا البرنامج سيتم تطويره ليشمل جميع المناطق السياحية في المملكة وبمشاركة وتعاون جميع الجهات والاجهزة المعنية.

واكدت شويكة أن البرنامج يتضمن عدة محاور، ابرزها الحاكمية المؤسسية التي تتضمن جميع اجراءات الشمولية المطلوبة وامكانية عقد اتفاقيات مع الشركاء؛ مثل النقل السياحي وتشغيل بعض المواقع السياحية والبنية التحتية في مناطق الجنوب، مشيرة إلى ان بعض هذه المواقع جاهز والأخرى قيد التنفيذ.

وقالت إن خطة شاملة وضعت لمناطق البتراء والشوبك ووادي ورم والعقبة، وسيتم تطوير منتجات سياحية في هذه المناطق خلال الفترة القادمة، اضافة إلى ايجاد شبكة مواصلات تربط هذه المناطق وتأهيل المجتمعات المحلية لتواكب هذه المنتجات السياحية والتعريف بها والاعلان عنها.

وبينت أن الاجتماع يأتي للتعريف ومتابعة كل المشاريع التي تم طرحها والاجراءات المطلوبة من الجميع وبمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ.

واكد وزير النقل ان الوزارة جاهزة لدعم البرنامج والمشاريع المنبثقة عنه والمتعلق منها بقطاع النقل وتوفير الحافلات وشركات النقل ضمن المناطق المستهدفة.

واشار وزير الشباب إلى ان الوزارة ستعمل على دعم تنمية المجتمعات المحلية للتعامل مع المنتجات السياحية والسياحة التأملية حيث يوجد منظومة كاملة بالمواقع التي يمكن ان ترتبط بسياحة التأمل، اضافة إلى سياحة المهرجانات والموسيقى والسباقات والنحت وغيرها.