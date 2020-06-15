الحبيب على الجفرى: كل خطاب يشحن القلب بالكراهية لا علاقة له بالدين

ذكى مكاوى

حرص الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري على كتابة رسالة لمتابعيه اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام استعان فيه بصورة للشيخ الشعراوي والبابا شنودة مؤكداً أن الاختلاف سنة كونية فى طبيعة الحياة، ثم أضاف بأن كل خطاب باسم الدين يشحن قلب بالكراهية لا علاقة له بالدين، حيث قال نصاً فى البوست الذى نشره: "أن فضيلة التعايش لا تُبرِّر تمييع الدين والتلاعب بالمُعتقَد؛ فإن فضيلة الثبات على العقيدة لا تُبرِّر الكراهية والعدوان والتجرد من إنسانيتنا التي تُشيّد جسور البر والمحبة والإحسان فيما بيننا مع إقرارنا بأن الاختلاف سُنّة إلهية".‬



الشعراوي والبابا شنودة

وتابع: "كل سياق يأتي من خطاب بإسم الدين، تكون نتيجته شحن القلب بالكراهية والبغضاء، فليس من الدين وإن دبّجه صاحبه بما دبّجه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على غير وجه الاستدلال الصحيح".

ثم أشار فى حديثه إلي كواليس التقاط الصورة حينما كتب : "الصورة لشيخنا إمام الدعاة ومفسر كتاب الله تعالى في عُلاه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يرحب بغبطة الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الذي جاء يعوده عندما علم بمرضه".



الحبيب على الجفرى فى حديثه على انستجرام