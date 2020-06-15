اليوم السابع
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الحبيب على الجفرى: كل خطاب يشحن القلب بالكراهية لا علاقة له بالدين

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:55 م
الحبيب على الجفرى: كل خطاب يشحن القلب بالكراهية لا علاقة له بالدين الحبيب على الجفري
ذكى مكاوى

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حرص الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري على كتابة رسالة لمتابعيه اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام استعان فيه بصورة للشيخ الشعراوي والبابا شنودة مؤكداً أن الاختلاف سنة كونية فى طبيعة الحياة، ثم أضاف بأن كل خطاب باسم الدين يشحن قلب بالكراهية لا علاقة له بالدين، حيث قال نصاً فى البوست الذى نشره: "أن فضيلة التعايش لا تُبرِّر تمييع الدين والتلاعب بالمُعتقَد؛ فإن فضيلة الثبات على العقيدة لا تُبرِّر الكراهية والعدوان والتجرد من إنسانيتنا التي تُشيّد جسور البر والمحبة والإحسان فيما بيننا مع إقرارنا بأن الاختلاف سُنّة إلهية".‬

الشعراوي والبابا شنودة
الشعراوي والبابا شنودة

 

وتابع: "كل سياق يأتي من خطاب بإسم الدين، تكون نتيجته شحن القلب بالكراهية والبغضاء، فليس من الدين وإن دبّجه صاحبه بما دبّجه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على غير وجه الاستدلال الصحيح".

ثم أشار فى حديثه إلي كواليس التقاط الصورة حينما كتب : "الصورة لشيخنا إمام الدعاة ومفسر كتاب الله تعالى في عُلاه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو يرحب بغبطة الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية الذي جاء يعوده عندما علم بمرضه".

 

الحبيب على الجفرى
الحبيب على الجفرى فى حديثه على انستجرام
 
 
وكان أكد الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفري، بالأمس من خلال حسابه على تويتر أن معرفة الإنسان بحقيقة نفسه تجعله قوي وتخرجه من أوهامه، ووجه علي الجفري رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: " إذا عرف الإنسان حقيقة نفسه على الوجه الصحيح وأنزلها منزلتها، فإن هذه المعرفة هي التي تقوي ضعفه وتخرجه من خيالاته وأوهامه، ومن يملك زمام نفسه يستطيع أن يستمسك بزمام الحقيقة".
 
 

الحبيب على الجفري

اخبار الحبيب على الجفري

الباباشنودة

الشعراوى

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