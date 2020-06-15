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التواء فى الكاحل وألم الركبة... نتائج التمارين الخاطئة فى العزل المنزلى

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 ص
التواء فى الكاحل وألم الركبة... نتائج التمارين الخاطئة فى العزل المنزلى التواء الكاحل -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد اغلاق صالات الجيم بسبب العزل المنزلى وجائحة كورونا أصبحت التمارين الرياضية من المنزل هى الحل، ولكن قد يخطئ الكثيرون فى طريقة تطبيق التمرين مما يعرضهم لمخاطر صحية، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية هناك اصابات عديدة بسبب تمارين المنزل ومنها التواء الكاحلين والركبتين بثلاثة اضعاف .

حيث  تسببت العادات السيئة مثل الفشل في التمدد بشكل صحيح وتنفيذ الروتينات ذات الشكل السيئ في ارتفاع الإصابات ، وذلك وفقًا لستيفين ماكيندي ، المدير السريري لأخصائي العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية.

وقال لـ FEMAIL:  إن أزمة Covid-19 وإغلاقها تعني أن الكثير منا لم يتمكنوا من تنفيذ إجراءات التمرين المجربة والموثوقة خلال الشهرين الماضيين، بدلاً من ذلك ، كنا نجرب تمارين جديدة مع دروس عبر الإنترنت، فقد شاهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات مثل التواء الكاحلين والركبتين الملتويين وحتى الكتفين المخلوعين.

الكثيرون بحاجة  إلى مواصلة مجموعة متنوعة من التمارين والتأكد من أنها تشمل تمارين الإطالة وأعمال التعافي في تدريبهم."

ويقول السيد ماكيندي إنه شهد ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالتدريبات المنزلية بنحو 200 في المائة ، ويدعو الأشخاص إلى إجراء أبحاثهم قبل الشروع في روتين تمرين محدد.

وأضاف:  يمكن تجنب العديد من الاصابات  يجب التأكد من أنك مرتاح مع روتين التمرين الخاص بك وقادر على إكماله بالشكل والوضعية الصحيحين."

 


التواء الكاحل

الكاحلين

الركبة

الم

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