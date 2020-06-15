اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: الفيديو المتداول عن احتواء السكر التموينى حبوب دواء لا يخص الوزارة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:17 م
التموين: الفيديو المتداول عن احتواء السكر التموينى حبوب دواء لا يخص الوزارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز حماية المستهلك أكد فيه بأن الكيس المعروض بالفيديو المتداول وبه بعض حبوب دواء يختلف إختلافاً كلياً عن كيس شركة السكر، حيث أن ألوان أكياس السكر التمويني تحتوي على ألوان مختلفة تماماً عن تلك الأكياس التي عرضها المواطن في الفيديو المتداول وشكل ولون أكياس شركة السكر موحد علي جميع مصانع الشركة، فضلاً عن أن وجود كميات من البودرة داخل الكيس ليس من إنتاج شركة السكر حيث يتميز انتاج شركة السكر بالحبيبات الكبيرة غير ناصعة البياض.

وقامت وزارة التموين بالتوجيه للأجهزة المعنية بالرقابة بالوزارة لأخذ عينات من السكر وشراء أكثر من كيس من بعض المنافذ التموينية وفحصها بالكامل وتبين لا يوجد شيء داخل أكياس السكر سوى السكر فقط، كما تم شن حملات رقابية موسعة على كل مصانع التعبئة المملوكة للدولة والمملوكة للقطاع الخاص وعلى المنافذ التموينية من قبل مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك ومفتشي شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية ومفتشي الشركة المصرية لتجارة الجملة ومديرية التموين المختصة للتأكد من صحة انتساب السكر المعروض بالفيديو المتداول وجاءت كلها بالسلب.

وتؤكد وزارة التموين على مواصلة الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق في واقعة تسجيل ونشر هذا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة للفيديو المتداول ومصدره، وكذا متابعة كل ما ينشر عن صحة وسلامة المستهلكين.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين عدم الالتفات لتلك الفيديوهات او الإنسياق وراء أي اشاعات مغرضة، وتؤكد الوزارة على متابعة كل أجهزة الدولة الرقابية لكل السلع التي تصرف للمواطن سواء التموينية أو الحرة.

وتطالب الوزارة المواطنين بسرعه الإبلاغ أو حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالتموين في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر واتساب جهاز حماية المستهلك ( 01281661880)

 


وزارة التموين

المصيلحىُ

أكياس السكر التمويني بحبوب دواء

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التموين : ضبط 16761 عبوة جبن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالجيزة

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 م

وزير التموين يشهد توقيع برتوكولاً لزيادة المعروض من السلع الغذائية بالمجمعات

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:15 ص

تطوير مكاتب التموين بالمحافظات ومدها بأجهزة كمبيوتر لتسهيل أداء الخدمات للمواطنين فى مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.. تحويل 230 مكتبا لمراكز خدمة متطورة.. والاستعانة بمكلفى الخدمة العامة لسد العجز

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:00 ص

تموين المنوفية: توريد 135ألف 290 طن قمح إلى شون المحافظة حتى الآن

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة