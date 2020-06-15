البرهان يلتقى ولاة الولايات السودانية ويثمن دورهم

وكالات

استقبل رئيس مجلس السياده الانتقالى بالسودان، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم الاثنين، ولاة الولايات حيث استمع الى مجمل استعدادات الولايات لمجابهة جائحة كورونا والاهتمام بالجوانب الاقتصادية فى حياة المواطن والاستعدادات الجارية لفصل الخريف

و قد اشاد البرهان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، بالجهود التى يبذلها الولاة و ثمن الدور الكبير الذى يلعبونه فى تحسين حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل في ازالة التمكين، وتفكيك كل المجموعات التي تعمل خارج الأطر المعروفة بالولايات.

وقال اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين والي نهر النيل المكلف - في تصريح صحفي - إن رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع لدى اجتماعه اليوم مع ولاة الولايات، على مجمل الأوضاع، خاصة الجوانب المتعلقة بمعاش المواطنين وقضاياهم.