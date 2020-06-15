البرلمان يوافق على 5 سنوات مدة عضوية مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظمة لمدة العضوية لمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا.

وتقصى المادة (6) والتى وافق عليها البرلمان بأن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وكان النائب محمد العتمانى عضو تكتل (25- 30) قد طالب بزيادة مدة مجلس الشيوخ لتكون 6 سنوات، لمنع حدوث تعارض مع مجلس النواب الذى حدد مدة عضويته بـ5 سنوات أيضا.

ومن جانبه رد الدكتور على عبد العال قائلا: "لا يوجد تعارض على الإطلاق، فى الماضى كان مجلس الشيوخ يمارس اختصاصات النواب حالة غيابه، أما الآن فلا، علاوة على أن مدة الـ5 سنوات منصوص عليها بالدستور".

جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور المصرى المعدل فى 2019، تنص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.