اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان يوافق على 5 سنوات مدة عضوية مجلس الشيوخ

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:02 م
البرلمان يوافق على 5 سنوات مدة عضوية مجلس الشيوخ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة المنظمة لمدة العضوية لمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المقدم من  الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا.
 
وتقصى المادة (6) والتى وافق عليها البرلمان بأن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 
وكان النائب محمد العتمانى عضو تكتل (25- 30) قد طالب بزيادة مدة مجلس الشيوخ لتكون 6 سنوات، لمنع حدوث تعارض مع مجلس النواب الذى حدد مدة عضويته بـ5 سنوات أيضا.
 
ومن جانبه رد الدكتور على عبد العال قائلا: "لا يوجد تعارض على الإطلاق، فى الماضى كان مجلس الشيوخ يمارس اختصاصات النواب حالة غيابه، أما الآن فلا، علاوة على أن مدة الـ5 سنوات منصوص عليها بالدستور".
 
جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور المصرى المعدل فى 2019، تنص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
 
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

البرلمان

الشيوخ

على عبد العال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مناقشة قانون الشيوخ والموازنة بجلسات البرلمان اليوم

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:54 ص

مناقشة قانون الشيوخ وتعديلات النواب تحت قبة البرلمان اليوم

الأحد، 14 يونيو 2020 11:05 ص

النص الكامل لتقرير تشريعية النواب حول "قانون الشيوخ"

الخميس، 11 يونيو 2020 10:35 م

وكيل تشريعية البرلمان يكشف تفاصيل وأسباب الموافقة على قانون الشيوخ لائتلاف الأغلبية.. استوفى الأطر الدستورية المنصوصة.. عبر عن كافة القوى السياسية بعد جلسات حوار مع مختلف الأطياف.. ويؤكد: مفيش سلق للقوانين

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة