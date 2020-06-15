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البرلمان يوافق على حظر الجمع بين عضوية مجلسى الشيوخ والنواب

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:10 م
البرلمان يوافق على حظر الجمع بين عضوية مجلسى الشيوخ والنواب مجلس النواب- ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال علي حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها.

 

وحسب المادة  (47) من مشروع قانون ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون الشيوخ، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

 

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

 

جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي  كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب)

 

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

 

 


مجلس النواب

مجلس الشيوخ

قوانين الانتخابات

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