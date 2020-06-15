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البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:57 م
البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، على المادتين 7، 8 من مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، واللتان تنظمان اختصاصات مجلس الشيوخ، وأكد رئيس المجلس أن المادتين تتفقان مع أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ.
 
وتنص المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
 
وتنص المادة (8) على أن يؤخذ رأ ى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
 
1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 
2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
 
4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 
5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
 
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
 

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قانون مجلس الشيوخ

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