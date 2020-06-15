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البرلمان: لا يجوز لعضو "الشيوخ" قبل إخطار مكتب المجلس

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:13 م
البرلمان: لا يجوز لعضو "الشيوخ" قبل إخطار مكتب المجلس مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نورا فخرى

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، علي عدم جواز لعضو مجلس الشيوخ أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا بعد إخطار مكتب المجلس.

وتنص المادة 45 علي:"مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

كما نصت المادة 46 ، والتي وافق عليها البرلمان أيضا:"على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي  كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب)

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 201

 

 


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