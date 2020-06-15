اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يطلق اليوم طائرة المساعدات الإنسانية لأفغانستان

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:19 م
الاتحاد الأوروبى يطلق اليوم طائرة المساعدات الإنسانية لأفغانستان الوضع فى أفغانستان
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادرت اليوم رحلة الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي من ماستريخت ، هولندا ، إلى كابول ، أفغانستان، حيث توفر الرحلة 100 طن من المواد المنقذة للحياة لتزويد الشركاء الإنسانيين الممولين من الاتحاد الأوروبي، والرحلة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وهي جزء من رحلات الجسر الجوي الجارية إلى المناطق الحرجة من العالم.

كما يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات جديدة بقيمة 39 مليون يورو لتعزيز الاستجابة للفيروس التاجي وكذلك لمساعدة ضحايا الحرب والنزوح القسري والكوارث الطبيعية في أفغانستان.

 قال مفوض إدارة الأزمات ، جانز لينارزيتش :"في هذا الوقت العصيب ، يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب أكثر الفئات ضعفاً في أفغانستان، ويشكل وباء الفيروس التاجي تحديات لوجستية ضخمة للمجتمع الإنساني ، بينما تظل الاحتياجات عالية في المجالات الحرجة.

و مع هذا الجسر الجوي ، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى لضمان وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن من الناس وللمساعدة في دعم شعب أفغانستان ".

وتركز المشاريع الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أفغانستان على توفير الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمساعدة الغذائية والحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ، بالإضافة إلى خدمات الحماية المختلفة التي تدعم النساء والأطفال

 


أفغانستان

الاتحاد الأوربى

مساعدات انسانية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

20 وفاة و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أفغانستان خلال 24 ساعة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:42 ص

مصرع وإصابة 3 مدنيين فى انفجار شرقى أفغانستان

الأحد، 14 يونيو 2020 10:29 ص

مقالات صحف الخليج.. جمعة بوكليب يسلط الضوء على عودة بريكست ويرصد مشاهد بريطانيا من النافذة.. علي قباجه يتحدث عن دهاء جو بايدن.. ذي دبلومات يشير إلى وجود قواعد هندية مختلفة فى أفغانستان الجديدة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 ص

مذيع "الموتى" فى أفغانستان.. قصة عمل استمر 42 عاما مع أخبار الوفيات

الخميس، 11 يونيو 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة