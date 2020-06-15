الاتحاد الأوروبى يطلق اليوم طائرة المساعدات الإنسانية لأفغانستان

كتبت: هناء أبو العز

غادرت اليوم رحلة الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي من ماستريخت ، هولندا ، إلى كابول ، أفغانستان، حيث توفر الرحلة 100 طن من المواد المنقذة للحياة لتزويد الشركاء الإنسانيين الممولين من الاتحاد الأوروبي، والرحلة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وهي جزء من رحلات الجسر الجوي الجارية إلى المناطق الحرجة من العالم.

كما يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات جديدة بقيمة 39 مليون يورو لتعزيز الاستجابة للفيروس التاجي وكذلك لمساعدة ضحايا الحرب والنزوح القسري والكوارث الطبيعية في أفغانستان.

قال مفوض إدارة الأزمات ، جانز لينارزيتش :"في هذا الوقت العصيب ، يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب أكثر الفئات ضعفاً في أفغانستان، ويشكل وباء الفيروس التاجي تحديات لوجستية ضخمة للمجتمع الإنساني ، بينما تظل الاحتياجات عالية في المجالات الحرجة.

و مع هذا الجسر الجوي ، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى لضمان وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن من الناس وللمساعدة في دعم شعب أفغانستان ".

وتركز المشاريع الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أفغانستان على توفير الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمساعدة الغذائية والحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ، بالإضافة إلى خدمات الحماية المختلفة التي تدعم النساء والأطفال