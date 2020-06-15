الأوقاف تعلن أسماء المستحقين دخول الاختبار التحريري من المشاركين في مسابقة اللغة العربية

كتب على عبد الرحمن







أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم أسماء المستحقين لدخول الاختبار التحريري من المشاركين في مسابقة اللغة العربية، حيث سيتم عقد اختبار تحريري للراغبين من الآتية أسماؤهم.



وقالت الوزارة أن أسماء المشاركين في المسابقة من غير المسجلين ببرنامج الـ (100) عالم هم:



1- محمد محمد إسماعيل ملكة



2 حنان متولي



3 وحيد عباس محمد



4 أحمد فوقي البسيوني بشار



5 محمود أسامة على تهامي



6 رفيق رجب محمد الصعيدي



7 أيمن محمد عبد اللطيف



8 محمد فوزي عليوة



9 محمد فتحي عبد الحميد مجاهد



10 أمال جاد الرب عبد الوهاب



كما أعلنت الوزراء أسماء المشاركين من المسجلين ببرنامج الــ (100) عالم وهم:

1 د / نوح عبد الحليم العيسوي



2 د / هشام عبد العزيز على



3 د / أيمن على ابو عمر



4 د / خالد صلاح الدين علي



5 د / جمال إبراهيم إسماعيل



6 د / أيمن محمد خضر حلاوة



7 د / سعيد حامد مبروك



8 د / السيد عاطف السيد خليل



9 د / عادل إبراهيم المعصراني



10د / عمرو محمد مصطفي



11 د / كمال محمد سيف



12 د / محمد أحمد حامد عبد الصمد



13د / محمد الشحات أبوستيت



14



ش / الدكتور محمد الصغير



15



ش/ على إسماعيل على أحمد



16 د/محمد عبد العزيز السيد الصفدي



17 ش/ محمود طه الشيمي



18ش / عبد الفتاح محمد العزب علي



19 ش/ إبراهيم محمد محمد إبراهيم



20 ش /سمير فوزي عبد الله سلامة



21 ش / إسلام محمد مختار



22



ش / هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي



23



ش / أحمد محمد محمد معوض مزروع



24



ش / محمد فهيم محمد أحمد



25



ش / فتحي عبد النعيم عبد الحافظ عثمان



26



ش / على مصطفى عبد الهادي محمد



27



ش / محمد عبد الستار عبد الرحمن البري



28



ش / يوسف محمد محمد علي



29



ش /احمد سعيد أبو اليزيد علي



30



ش / الشحات محمود علي البحيري



31



ش / حامد خليفة إبراهيم عيسوي



32



ش / محمد رجب عبده خليفة



33



ش / بسيوني فوزي قطب القطري



34



د / محمد علي السيد عيسي



35



ش / حمادة يوسف بدير يوسف العطار



36



ش / محمد عوض السيد حسانين



37



ش / محمد رجب السيد عبد الدايم



38



ش / محمد علي محمد الشاذلي



39



ش / علي عمر عبد الفتاح هنو



40



ش / كرم محمد علي فراج



41



ش / إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم



42



ش / محمود صالح محمود محمد



43



ش / شعبان محمد حزين مطاوع



44



ش / هاني حمادة على عبد العزيز



45



ش / محمد عبد الحميد أمين عبد الجواد



46



د / محمد عزت محمد



47



د / على الله شحاته الجمال



48



ش / أحمد محمد محمود محمد الكومي



49



ش / محمد عبد المجيد عودة



50



ش / محمد مصطفى عبد الفضيل سالم



51



ش / محمد منصور محمد هبالة



52



ش / عبد الرحمن عبد الرحمن خميس



53



ش / احمد دسوقي مكي



54



ش / أحمد يونس أحمد عبد الغني



55



ش / محمد الكومي محمد المهدي



56



ش / أحمد محمد حسين إبراهيم



57



ش / أحمد محمد عبد العال عبد الحميد



58



ش / محمد اسماعيل محمد أحمد



59



ش / ناصر عبد الأعلى عطية حسن



60



ش / أيمن حسيني عطية سليم



61



د / عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أبو بكر



62



ش / محمد يوسف بدري أحمد



63



ش / رمضان السيد عبد اللاه حسانين



64



ش / عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد



65



ش / عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل



66



ش / إبراهيم فكري عبد اللاه أحمد



67



ش / أحمد عبد الحميد محمد أحمد



68



ش / السيد محمد السيد عبد اللطيف



69



ش / أحمد صلاح علي محمد



70



ش / محمد رمضان حسيني محمد



71



ش / محمد محمود محمود العدل



72



ش / عبد الرحيم رضوان محمد وزيري



73



ش/ عمرو يوسف مصطفى يوسف



74



ش / عبد الرحمن عبد الله إمام عليان



75



ش / محمد أنور محمد إسماعيل



76



ش/ أحمد محمد أحمد القلعي



77



ش/ عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى



78



ش/ مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود



79



ش/ محمود ربيع حسام الدين



80



ش/ أحمد فوزي محمد الشاعر



81



ش/ ياسر حلمي محمد أبو غاياتي



82



ش مصطفى عبد السلام محمد



83



د/جمال عبد العزيز عثمان عبد العزيز



84



د / بدري مرسي نور محمد



85



د / عمرو محمد عبد الغفار الكمار



86



ش / عمر أحمد يوسف مدني



87



الواعظة / نيفين حسن أنور أحمد مختار



88



الواعظة /وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم



89



الواعظة / ميرفت عزت محمد عثمان



90



الواعظة /دينا محمد حسن جدامي



91



الواعظة /جيهان ياسين يوسف محمود



92الواعظة /منال عبد المجيد محمود المسلاوي



93 ش / محمد فتحي بدوي عارف



94 ش / محمود عقبة طه محمود



95 د / خالد السيد محمد غانم



96 د / السيد محمد حسن عطية



97 الواعظة /راوية عبد المنعم محمد خليل



98 ش / عيد علي خليفة



99 ش / أحمد عصام الدين فرحات



100 د / أسامة فخري فكري محمد الجندي



101ش /أحمد حامد حسن على اسكندر



102 ش / أحمد إبراهيم محمد بركات



103 ش / فهمي أحمد فهمي عبد العزيز



104ش / علي عبد الجليل الشوني



105 ش / محمد رمضان جابر خليل



106 د / محمد عبد ربه عبد السلام



107 ش / عبد الفتاح عبد القادر جمعة



108 ش / محمد احمد خليفة حسن



109 د / جلال محمد محمود غانم



110 ش / على احمد حسن السيد



111 ش / ضياء سيد نور الدين حسين



112 ش/ عبد الله محمد مصطفى اسماعيل



113 ش / عبد الله عادل الصاوي



114 الواعظة /عبير انور محمد خيرى



115 د / أحمد عبد الهادي على حسن



116 ش / ايمن محمد محمود احمد



117 الواعظة / يمنى محمد ابو النصر



118 ش/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سليم



119 د / محمد السيد نصار



وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيكون عبارة عن جزأين:-

أولا : 50% من الأسئلة من الثلاثين سؤالا التي تم المشاركة بها ، للاطلاع على الأسئلة اضغط هنا .

ثانياً : 50% من الثقافة اللغوية العامة .



ويرشح أعلى 20 متسابقا من الناجحين في الاختبار التحريري للمقابلة النهائية لتحديد الفائزين بالجوائز المالية ، وإضافة إلى الجوائز المالية تصرف مجموعة كتب قيمة للأوائل، ومن يحصل منهم على 70% من الدرجات فأعلى يعفى من اختبار اللغة العربية عند التقدم لأي وظيفة قيادية أو إدارية بالوزارة .







