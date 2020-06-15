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الأفراح فى زمن كورونا.. نقيب صياغ بنى سويف يكشف قواعد شراء الذهب للعروسين

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
الأفراح فى زمن كورونا.. نقيب صياغ بنى سويف يكشف قواعد شراء الذهب للعروسين أحد محلات بيع الذهب
بني سويف أيمن لطفي

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أكد شريف ثروت نقيب صياغ بنى سويف، أن أسعار الذهب متقلبة وفى زيادة يومية منذ ظهور فيروس كورونا، لافتا إلى أنه وجه أصحاب المحال إلى ضرورة تعقيم المكان والعاملين، بشكل دورى والالتزام بارتداء ماسكات الحماية الشخصية "الكمامات"، وفى حالة استقبال مجموعة من الزبائن الراغبين فى شراء حلى الشبكة خاصة أهالى القرى لكثرة أعدادهم، لا يسمح سوى بدخول ستة أشخاص بينهم العرسان ويرتدون جميعا الكمامات، كما طلبت من العاملين الذين يعملون عندى ويقيمون بالقرى، البقاء بمنازلهم مع الالتزام بصرف رواتبهم الشهرية وذلك حفاظا على صحتنا جميعاواقترحت على الصياغ محاكاتى فيما فعلت.

 

وقال نقيب صياغ بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة العامة لصياغ مصر برئاسة الخواجة جورج ميشيل حريصة على توعية أصحاب محلات الصاغة والحفاظ على صحتهم، فضلا عن تقديم المساعدات والدعم للعاملين بالمحلات، إذ قمت بتوزيع حقائب سلع غذائية على العاملين بالمحلات وورش التصنيع ببنى سويف، بالتنسيق مع النقابة العامة

 

وأضاف نقيب صياغ بنى سويف، كما اجتمعت بأصحاب محلات الصاغة وأطلقت مبادرة للإغلاق الجماعى للمحلات، بسبب إرتفاع الأسعار، لأنه لا جدوى من البيع فى ظلال إقبال الضعيف من الزبائن سوى انتشار العدوى وإصابة الصياغ بالفيروس، والتزم بالمبادرة حوالى 70٪ من الصياغ وبعد مرور أربعة أيام فتحت بعض المحلات نظرا لأن أصحابها ليس لديهم سيولة مالية و يتاجرون فى ذهب الآخرين ولا يحتملون الخسائر الناجمة عن الإغلاق، وقام باقى الصياغ بفتح محلاتهم.

 

الصايغ جمال عبدالعال
صايغ 

 

شارع الصاغة ببني سويف (1)
شارع الصاغة ببني سويف 

 

محل صاغة
محل صاغة

 

محلات الصاغة خالية
محلات الصاغة خالية

اسعار الدهب

بنى سويف

شراء الدهب

زواج

ارتداء الكمامة

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