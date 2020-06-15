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استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:00 ص
استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة،  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

و شهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب  .

كما شهد شمال الصعيد طقس حار،  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 


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