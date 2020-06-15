إنقاذ مصاب بكورونا من العمى فى سوهاج عقب استخراج جسم زجاجى من العين

سوهاج محمود مقبول

تمكن فريق طبى بمستشفى سوهاج التعليمى من إنقاذ مصاب بفيروس كورونا معزول منزليا من فقدان الرؤية بالعين اليمنى عقب إستتغاثة زوجته بمسؤلى الصحة وتم إجراء عملية جراحية له وإستخراج جسم زجاجى من عينه تحت تأثير مخدر موضعى حيث أستمرت العملية ما يقرب من 4 ساعات متواصلة وتم إعادة المصاب إلى العزل المنزلى مرة أخرى لإستكمال فترة عزله.

جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية بسوهاج جاء فيه أنه إستجابة لإستغاثة مريض مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض يشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين انه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بالعين اليمني.

وأضاف البيان أنه لما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم إتخاذ قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وموقلة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سليكون بقسم الرمد بمستشفى سوهاج التعليمي تحت مخدر موضعي.

وأشار البيان إلى أن العملية والتجهيز أستغرقت طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من اربع ساعات وتمت العملية بنجاح وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته بساعتين وقام بإجراء العملية فريق طبى مكون من الدكتور محمد شيخون استشاري الشبكية ومدير مستشفي سوهاج التعليمي بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد والممرضات سناء سلمان ونهي محمد و أميمة ناصر و عفاف ضاحي من فريق مكافحة العدوي.