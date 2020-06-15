اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنقاذ مصاب بكورونا من العمى فى سوهاج عقب استخراج جسم زجاجى من العين

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:46 ص
إنقاذ مصاب بكورونا من العمى فى سوهاج عقب استخراج جسم زجاجى من العين الفريق الطبى
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن فريق طبى بمستشفى سوهاج التعليمى من إنقاذ مصاب بفيروس كورونا معزول منزليا من فقدان الرؤية بالعين اليمنى عقب إستتغاثة زوجته  بمسؤلى الصحة وتم إجراء عملية جراحية له وإستخراج جسم زجاجى من عينه تحت تأثير مخدر موضعى حيث أستمرت العملية ما يقرب من 4 ساعات متواصلة وتم إعادة المصاب إلى العزل المنزلى مرة أخرى لإستكمال فترة عزله.

 

جاء ذلك في بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية بسوهاج جاء فيه أنه إستجابة لإستغاثة مريض مريض مصاب بكورونا زوج إحدى مشرفات التمريض يشكو من فقدان للرؤية بالعين اليمني وبعد الفحص تبين انه يعاني من انفصال شبكي كامل مع ثقب بالعين اليمني.

 

وأضاف البيان أنه لما كانت تلك الحالة من حالات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل تم إتخاذ قرار طوارئ وتحضير المريض بالفحوصات المختلفة اللازمة للعملية وتم عمل عملية إزالة الجسم الزجاجي وإصلاح الانفصال الشبكي وموقلة العين مع ليزر داخلي وحقن زيت سليكون بقسم الرمد بمستشفى سوهاج التعليمي تحت مخدر موضعي.

 

وأشار البيان إلى أن العملية والتجهيز أستغرقت طبقا لسياسات مكافحة العدوى أكثر من اربع ساعات وتمت العملية بنجاح وتم خروج المريض إلى العزل المنزلي بعد العملية واستقرار حالته  بساعتين وقام بإجراء العملية فريق طبى مكون من الدكتور محمد شيخون استشاري الشبكية ومدير مستشفي سوهاج التعليمي بمساعدة الدكتور عادل عبد المنعم نائب رئيس قسم الرمد وحكيمات عمليات الرمد والممرضات سناء سلمان ونهي محمد و أميمة ناصر و عفاف ضاحي من فريق مكافحة العدوي.

 


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

كورونا

صحة سوهاج

العزل المنزلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة