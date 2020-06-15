إصابة مسئول الترصد بإدارة صحة قطور بكورونا ويعزل نفسه بالمنزل

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت مستشفى قطور المركزى بمحافظة الغربية، إصابة الدكتور حسين فتوح لعج مسئول الترصد بإدارة صحة قطور بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة فحص عيناته إيجابية.

وذكرت صفحة المستشفى، أن الطبيب الشاب شارك فى متابعة 170حالة إصابة إيجابية بالفيروس، بالإضافة لـ350حالة اشتباه، و2900مخالط، إلى جانب حالات العزل المنزلي البالغ عددهم أكثر من 100حالة بالإضافة لحالات الوفاة.

وأعلن الدكتور حسين فتوح مسئول ترصد الأمراض المعدية بالإدارة الصحية بقطور عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه شعر بارتفاع شديد في درجة الحرارة وصداع عقب انتهاء فترة عمله أمس الأحد من بحث الحالات المخالطة لمصابى فيروس كورونا داخل قرى مركز ومدينة قطور.

وأضاف أنه قام بإجراء مسحة له وأشعة على الصدر، وأكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قام بعزل نفسه فى منزل مستقل بعيدا عن منزل أسرته وأبلغ أسرته هاتفيا بإصابته خوفا عليهم من الإصابة بالفيروس.

وقال" لعج": "الحمد لله على كل حال وأنا اديت عملي على أكمل وجه وراعيت الله فيما أقوم به، ورغم خطورة عملي فإننى لم أتأخر دقيقة واحدة عن أغاثة أي مريض، مؤكدا عن شعوره بالرضا التام بعد شفاء عدد كبير من مصابي كورونا".

من ناحيه أخرى، أعلنت مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، عن تعافي 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لمنازلهم مرة أخرى، بعد قضاء فترة 14يوم داخل العزل الصحي.