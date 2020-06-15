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إصابة مذيع بإذاعة القرأن الكريم بكورونا فى المنوفية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:16 ص
إصابة مذيع بإذاعة القرأن الكريم بكورونا فى المنوفية المذيع محمد مصطفى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن محمد مصطفى مذيع بإذاعة القرآن الكريم ومقيم بقرية شوشاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على قضائه وقدره ،تأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وقررت أعزل نفسي فورا بالمنزل ويقوم على رعاية مصالحي وأسرتي الأخ الأكبر جمال مصطفى.

وأضاف أنا أتناول العلاج الذي أقره الأطباء المحترمون وأحتاج دعواتكم أولاً وأرجو من كل من خالطني الفترة الماضية متابعة نفسه جيدا، كورونا ليس عيبًا إنما العيب على من يصاب وينكر ويسير بين الناس دون ضمير، كورونا ليست فاحشة أو خطيئة كورونا ابتلاء من الله وإذا أحب الله عبدًا ابتلاه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه ،دعواتكم لكل مريض.

وأعلن مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ،عن إصابة صبري إبراهيم حسن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بفيروس كورونا المستجد.

وكان  الدكتور عبد البارى العجيزي مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قد أعلن عن عودته إلى العمل اليوم عقب تماثلة للشفاء عقب إجراء مسحتان وتبين سلبية التحاليل .

وأكد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه خضع لعزل منزل منذ إصابته قبل أسبوعين وتماثل للشفاء ،عقب تطبيق برتوكول وزارة الصحة.

وطالب مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

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