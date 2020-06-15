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أوضاع مزرية لعمال الترسانات فى تركيا.. ويؤكدون: نموت جوعا أو من الفيروس

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:38 م
أوضاع مزرية لعمال الترسانات فى تركيا.. ويؤكدون: نموت جوعا أو من الفيروس أوضاع مزرية لعمال الترسانات في تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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فقد الكثير من العمال حياته فى تركيا بسبب ظروف العمل القاسية في مجال صناعة بناء السفن في تركيا، بحسب موقع evrensel التركى، وأشار أحد العمال إلى أن ظروف العمل ثقيلة للغاية فى ظل انتشار وباء كورونا، وأمامهم خيارين الموت جوعي أو بالفيروس.

ووفقا للموقع، قال عامل حوض بناء السفن باريش بولات إنه كان يقوم بأعمال تجميع الأنابيب في حوض بناء السفن حيث كان يعمل لمدة عامين وأن أخف وزن لا يقل عن 100 كيلوجرام، مشيراً إلى أن كل عامل يعمل في قسمه يعاني من آلام في الظهر، وأن العديد من العمال يعانون من فتق.

وذكر أنه على الرغم من انخفاض الوظائف خلال وباء كورونا، إلا أنه كان يعمل باستمرار، لافتا إلى أن الاحتياطات التي اتخذها أصحاب العمل في الوباء غير كافية ، وقال إن أقنعة الغبار التي يستخدمها العمال تم منعها واستبدال الأقنعة الجراحية المستخدمة في المستشفيات. وأكد بولات أن الأقنعة الجراحية التي تعطى لهم لا تحميهم أثناء العمل.

وأشار إلى أن نظام العمل في أحواض بناء السفن تم استئنافه بعد العودة للحياة الطبيعية، لافتا إلى أنه من المستحيل تحقيق مسافة اجتماعية فعليا في حوض بناء السفن، وأنه كان عليهم أن يكونوا جنبًا إلى جنب مع العامل الآخر أثناء رفع الأنبوب. وذكر أن 500 شخص يعملون في حوض بناء السفن فى مكان عمله، وذكر أن هناك حوادث عمل كل يوم تقريبًا.

وقال عبد الله كايا، الذي يعمل في مجال إصلاح الأنابيب في حوض بناء السفن، إنه يعمل في حوض بناء السفن منذ 6 أشهر. وأوضح كايا، ما يؤلمه أنه كان عامل بناء وبدأ في العمل في حوض بناء السفن عندما توقفت الأمور. وذكر كايا أنهم عملوا حتى لو لم يكن هناك الكثير من عبء العمل خلال فترة الوباء.

وذكر كايا أن رؤساء أحواض بناء السفن استخدموا العمال في أيام الأحد (الإجازة الرسمية ) بإذن خاص، مشيراً إلى أن كثافة العمل قد زادت منذ العودة للحياة الطبيعية، مشيراً إلى أن عمله ثقيل وأنهم متعبون للغاية بسبب استخدام قوة جسده.

وقال إنه بسبب العمل الإضافي المستمر، تكثر حوادث الاصابات في العمل، مشيراً إلى أن العمال يجب أن يبقوا ساعات عمل إضافية بسبب أجورهم المتدنية ، شدد كايا على أنهم لا يستطيعون قول أي شيء للظلم الذي حدث بسبب عدم وجود وحدة بين العمال في مكان العمل.

قال كايا: "خلال الوباء ، كان كل مكان مغلقًا ، ولم يتم إغلاق مناطق عمل العمال في بناء السفن. وأضاف أنهم لم يمنحونا فرصة أخرى إما أننا نموت من الفيروس أو نموت من الجوع.


تركيا

عمال الترسانة

كورونا

وباء كورونا

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