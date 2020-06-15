أسهم البنوك والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بجلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% رابحاً 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1275.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 256.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.81% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.64%، عقارات السيف بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.5% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، وهبط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن إلغاء عضوية مكتب الوساطة ناصر عباس حسن خسرو (النورس للوساطة المالية) من بورصة البحرين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين.

كما أعلنت شركة البحرين للترفيه العائلي، بأن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وكانت شركة بنادر للفنادق، قد أعلنت عن إصدار 148.3 مليون سهم ممتاز قابل للتحويل إلى أسهم عادية، ولكل منها قيمة اسمية 0.100 دينار بحريني إلى شركة بي أم أم أي لغرض سداد القرض الثانوي الذي قدمته بي أم أم آي بمبلغ 14.8 ميلون دينار بحريني للشركة، وفقاً لشروط اتفاقية القرض، مضيفة أنه سيتم تحويل هذه الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة بنادر في وقت لاحق مع مراعاة موافقة مجلس الإدارة وموافقات الدوائر الرقابية (التنظيمية) الأخرى، وسيتم أيضاً في وقت لاحق نشر تفاصيل عملية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية لشركة بنادر.