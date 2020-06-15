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أسقف أسيوط ينفى تخصيص أيام للصوم من أجل الأطقم الطبية والمرضى

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:16 م
أسقف أسيوط ينفى تخصيص أيام للصوم من أجل الأطقم الطبية والمرضى اسقف اسيوط
كتبت سارة علام

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نفى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط؛ ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؛ بشأن تخصيص ثلاث أيام للصلاة والصوم من أجل الأطقم الطبية ومرضى كورونا المستجد. 

وأضاف الأنبا يؤانس أسقف أسيوط في بيان له: بعض الأحباء من الإيبارشية قاموا بوضع هذا الإعلان بالخطأ علي شبكة الإنترنت، حيث أن هذا الأمر ليس من اختصاص إيبارشية أسيوط.
 
فى سياق أخر قال الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة آبانا الذى وعلمنا أن نصلى بها بإلحاح 
فانجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة فى الصلاة.
 
واعتبر الأسقف فى عظة الأحد التى نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هى الوحيدة التى علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر .
 
واستكمل: حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه أياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفي عام
 

انبا يؤانس

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