اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور .. البورى يبدأ بـ35 جنيها

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:26 م
أسعار الأسماك اليوم الاثنين بسوق العبور .. البورى يبدأ بـ35 جنيها صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الأسماك منذ بداية الأسبوع الجاري استقرارا نسبيا فى أسعار جميع الأصناف المعروضة بالأسواق بالرغم من أن الأسماك تمثل أحد السلع الغذائية الرئيسية للمستهلك المصرى، وسجلت اليوم الاثنين 15 – 6 – 2020 معظم الأصناف ثباتا فى السعر بحسب الأسعار المعلنة فى سوق الجملة بالعبور.

ويرصد اليوم اليوم السابع الأسعار المعلنة للاسماك المحلية اليوم حيث سجل السمك البلطى باصنافه الثلاث حيث سجل البلطى الاسوانى 17 – 37 جنيها، بينما سجل البلطى 1 أسعار تتراوح بين 23 – 26 جنيها للكيلو فيما سجل سعر البلطى 2 أسعار تتراوح بين 20 – 23 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وفيما يخص أسعار السمك البورى  1  فتتراوح بين 39 – 45 جنيها للكيلو وتراوح سعر البورى 2 بين  32 – 38 جنيها للكيلو، وفيما يخص السمك البربون  فيتراوح سعره بين 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 ، سعر السمك الثعابين 50-210  جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو .

بينما سجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2  بين 200 – 260 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو، فيما سجلت اسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها .

 


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